Brutto incidente in moto per Malika Ayane: il preoccupante post sui social

Grande paura per Malika Ayane: la cantante è stata vittima di incidente stradale a bordo della sua moto, ecco cosa è successo

La cantante milanese, Malika Ayane, è stata vittima di un incidente stradale, ecco cosa è successo.

Malika Ayane incidente: le condizioni della cantante

Tra le cantanti più apprezzate del panorama della musica italiana compare il nome di Malika Ayane. La cantante milanese è stata vittima di un brutto incidente stradale mentre era a bordo della sua moto. Nel dettaglio, il nuovo giudice di X-Factor, si stava recando in Corsica per trascorrere qualche giorno di vacanza ma una rotonda “presa male” le è costata una contusione al ginocchio dentro. La notizia è stata diffusa sui social proprio da Malika Ayane che ha voluto rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute. La canate milanese ha condiviso su Instagram uno scatto in cui appare di spalle e con il ginocchio destro fasciato. Malika ha spiegato che le cause dell’incidente stradale e ha precisato che per l’alta velocità è andata a sbattere in una rotonda:

“Una rotonda presa male”

Nei commenti, compare anche il suo amico, Marco Maccarini che le ha scritto:

“Che t’ho detto: ‘Stai attenta alla marmitta!’ Niente. Non ascolti”.

Malika Ayane ha poi aggiunto scherzosamente:

” Più la genialata di entrare a cannone in una rotonda. Sarò biondina per qualcosa no?”

Per fortuna solo tanto spavento per la cantante milanese.

La cantante milanese nuovo giudici di X-Factor

Lo scorso mese sono state annunciate importante novità per quanto concerne uno dei talent show più seguiti e amati della televisione italiana: X-Factor. La nuova edizione del programma prevede, accanto alla veterana Mara Maionchi, altri nuovi giudici: Malika Ayane, il frontman dei Subsonica e il trapper Sfera e Basta. Al timone, ancora una volta, il simpaticissimo e bravissimo Alessandro Cattelan.