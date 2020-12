“Questo è un virus nato in laboratorio”. Bomba di Malgioglio, la regia censura tutto: strano caso al GF Vip

“Questo è un virus nato in laboratorio”. Bomba di Malgioglio, la regia...

Il ragionamento di Cristiano Malgioglio, potenzialmente fuorviante e dannoso, viola le regole sulla diffusione di informazioni infondate sul virus? Nel dubbio, la regia del GF Vip lo censura all’istante.

La censura colpisce il reality show Grande Fratello Vip, finora piuttosto prudente lungo il terreno della pandemia. Nella casa più spiata d’Italia, Cristiano Malgioglio affronta il delicato tema dei vaccini anti-Covid e incappa nella censura.

Il Covid è nato artificialmente in laboratorio a Wuhan e poi misteriosamente “sfuggito”? È questo il pensiero di Cristiano Malgioglio, emerso nel bel mezzo di una conversazione con Giulia Salemi.

GF Vip 5, Cristiano Malgioglio parla dell’origine del Covid e avanza teorie complottiste

In questi ultimi giorni sul social network Twitter circolano dei filmati che riportano il dialogo avvenuto tra Cristiano e Giulia. In uno dei tanti video caricati in rete, si ode Malgioglio esclamare:

“La situazione fuori è terribile. Adesso ci dovrebbe essere il vaccino… Ma chi se lo fa?! (…) Se non è testato per tanto tempo che fai?! Certo, magari il virus scomparirà da solo perché sai, questo è un virus laboratorio, non è un virus naturale… I virus naturali sono quelli che vanno via…”

Proprio mentre il cantautore articolava il suo discorso e motivava le sue personali ipotesi, la regia del Grande Fratello Vip lo censura e cambia inquadratura. Le telecamere spostano la loro attenzione sugli altri vipponi impegnati a sonnecchiare nella stanza arancione.

GF Vip 5, scatta la censura coatta su Cristiano Malgioglio

Il discorso di Malgioglio è stato interrotto per via di contenuti considerati troppo espliciti, che violerebbero le regole sulla diffusione di informazioni infondate sul Covid. Ma nonostante la censura, pochi minuti dopo, il cantautore torna prepotentemente sull’argomento:

“Questo è un virus da laboratorio… Non come la Sars o la Spagnola in passato… È diverso”

Inquadratura nuovamente staccata e immagini oscurate. Il logorroico Malgy viene chiamato in confessionale e gli autori del GF Vip lo redarguiscono all’istante. Zittito, censurato, praticamente imbavagliato.

Sui social è già esplosa la rivolta dei telespettatori, che si chiedono perché il programma abbia deciso di censurare le parole del cantautore. “Censura esagerata e illogica”. È questa l’accusa rivolta dai web-indignados.