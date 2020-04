Maledizione Kennedy, agghiacciante scomparsa: sospese le ricerche per la nipote di Bob e il figlio

La maledizione dei Kennedy sembra non lasciare mai questa famiglia, travolta dal dolore. Ora sono state sospese le ricerche dopo la scomparsa della nipote di Bob e del suo bambino di otto anni.

Nonostante c’è chi non creda alla maledizione dei Kennedy, la storia porta verso un’altra direzione: sono state sospese le ricerche della pronipote di John e di suo figlio di soli otto anni.

La scomparsa di Maeve Kennedy e di Gideon

La storia racconta un altro dolore che si aggiunge all’interno di questa famiglia, da tempo “perseguitata” da fatti misteriosi che portano tutti verso una unica direzione.

La pronipote del presidente assassinato John Fitzgerald Kennedy, come si evince dai media locali come il New York Times, è scomparsa nel nulla ieri durante una gita in canoa con il figlio di otto anni Gideon.

La vicenda è accaduta nel Maryland – baia di Chesapeak – ed è stato proprio il marito a lanciare l’allarme dopo che non ha più avuto alcuna notizia di sua moglie e del figlio.

Le ricerche sono iniziate sin da subito da parte della forestale e delle guardie del parco, ma ad ora sono state sospese e si teme che madre e figlio abbiano fatto una tragica fine:

“abbiamo fatto tutto il possibile per ritrovarli”

Mentre i due corpi non sono ancora stati trovati, la piccola imbarcazione è stata trovata sul fondale a molti chilometri di distanza da dove sono stati visti da alcuni testimoni per l’ultima volta.

Chi è Maeve Kennedy?

Maeve Kennedy Townsend McKean ha 40 anni ed è la direttrice esecutiva alla Georgetown University. Un cognome associato ad una delle famiglie americane più famose – e amate – essendo lei la nipote di Robert F. e figlia di Kathleen, nonché pronipote del Presidente assassinato nel 1963.

Il bambino Gideon ha soli otto anni ed era con la mamma, contento di poter fare una gita in canoa e passare qualche ora di divertimento.

Che cos’è la “maledizione dei Kennedy”

Tutto inizia nel 1944 con la morte del fratello dei due presidenti durante un incindente aereo: il decesso di Joseph sconvolge tutta la famiglia.

Poi è il turno di John che viene assassinato nel 1963 a Dallas, mentre si trovava in auto con la moglie Jacqueline. Passano solo cinque anni e il fratello Bob viene ucciso a seguito della vittoria alle presidenziali in California.

Il figlio di Bob, Michael, muore nel 1997 a causa di un incidente sugli sci, mentre John Kennedy Jr. decede insieme alla moglie nel 1999 per un incidente aereo.

Kara – la figlia del senatore Ted – muore a seguito di un inaspettato attacco di cuore, metre la moglie di Robert si suicida.