Maledizione Kennedy, ritrovato il piccolo Gideon: “Affogato con la madre”

Il pronipote di Bob Kennedy di appena 8 anni è stato ritrovato cadavere in Maryland, la maledizione dei Kennedy lo ha colpito insieme alla madre.

Il corpo del piccolo Gideon Mc Kean pronipote di 8 anni di Bob Kennedy è stato infine ritrovato sulla spiaggia del Maryland. La terribile maledizione che da anni pare colpire la famiglia Kennedy si è portata via anche la mamma Maeve di soli 40 anni.

La scomparsa di Maeve Kennedy e del piccolo Gideon

La nipote di Bob Kennedy e pronipote del presidente John Fitzgerald Kennedy era scomparsa nella giornata del 2 aprile.

La donna insieme al piccolo Gideon di appena 8 anni era uscita in mare con una canoa nei pressi della spiaggia di Shady Side nel Maryland dove vivevano.

La 40enne Maeve ed il figlio si sono allontanarsi per una breve gita, molto probabilmente come risulta dalle testimonianze, per recuperare una palla finita al largo come riporta il Washington Post.

Il loro mancato rientro ha allarmato subito il marito e dato l’avvio alle ricerche che son proseguite incessanti per ben quattro giorni.

Nonostante la difficile emergenza da coronavirus che sta affliggendo l’America il caso Kennedy ha coinvolto molte persone fino al doppio triste epilogo.

Il dolore della famiglia per la maledizione dei Kennedy che ha colpito ancora

Il padre del piccolo Gideon, David McKean, dopo aver saputo che la oglie era stata ritrovata cadavere ha dovuto ricevere anche la terribile notizia del ritrovamento del cadavere del figlio.

Dopo strenue ricerche infatti anche Gideon è stato ritrovato non lontano da dove era stata rinvenuta la madre, affogato come lei.

La causa dell’incidente non è ancora chiara ma probabilmente i le forti correnti hanno sorpreso mamma e figlio .

La canoa sulla quale si trovavano dunque sarebbe finita al largo.

Per mamma e figlio non c’è stato nulla da fare e la terribile maledizione che sembra aleggiare sulla famiglia Kennedy pare aver colpito nuovamente.

Solo pochi mesi fa infatti era giunta la notizia della morte di un altro giovane membro della nota famiglia, la 22 nipote di Bob, Saoirse Kennedy, uccisa da un’overdose.