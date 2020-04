Maledizione Kennedy, ritrovata la nipote di Bob Kennedy: “Il suo cadavere sott’acqua”

La maledizione Kennedy sembra essere infinita e proprio poche ore fa è stato trovato il corpo della nipote di Bob sott’acqua.





La maledizione dei Kennedy sembra aver colpito negli anni quasi tutti i membri della famiglia. Ora è stato il turno della povera Maeve, scomparsa in canoa con il figlio di soli otto anni.

La scomparsa di Maeve Kennedy

Un altro pezzo di storia che si aggiunge, dopo tutti questi anni di dolore e decessi in una famiglia nota, famosa ma “perseguitata”. La nipote di Bob e pronipote del Presidente John Fitzgerald Kennedy era scomparsa durante una gita in canoa con il suo bambino di otto anni, Gideon. Si erano allontanati dalla spiaggia di Chesapeak – Maryland – per recuperare un pallone in acqua – ma da quel momento sono scomparsi nel nulla.

A lanciare l’allarme – come evidenziato da un articolo del New York Times – è stato il marito, dopo non essere più riuscito a mettersi in contatto con loro. Ricerche che sono partite sin da subito e che hanno trovato risposte sul fondale, a parecchi chilometri da dove sono stati visti per l’ultima volta, con il ritrovamento della canoa.

Il ritrovamento del corpo sott’acqua

Nonostante in un primo momento le ricerche sembravano essere state fermate, avendo la forestale e gli agenti fatto tutto il possibile per ritrovare madre e figlia – ora arriva la terribile notizia.

Il corpo di Maeve è stato ritrovato come da conferma della polizia del Maryland:

“Dopo giorni di ricerca anche con tecnologia subacquea le autorità hanno rinvenuto il corpo di maeve”

Ora le ricerche sono in corso per ritrovare il corpo del piccolo Gideon, ancora scomparso.