Lady Diana ‘mangiava tanto perché…’ Lo chef reale rivela la malattia segreta della Principessa

Lady Diana, lo chef della principessa del Galles parla della sua malattia segreta: “Mi domandavo sempre perché mai volesse tutto quel cibo”

Nonostante siano passati più di vent’anni dalla scomparsa della Principessa Diana, ancora oggi continuano ad emergere dettagli della sua vita privata. Lo chef dell’ex consorte del Principe Carlo parla della sua malattia segreta.

La confessione dello chef

Lady Diana è riuscita a conquistare i fan in tutto il mondo grazie alla sua personalità: una donna molto sensibile e attiva nel sociale. Un giorno che sicuramente i fan della Principessa non dimenticheranno mai è quello della sua scomparsa: il 3 settembre del 1997, dopo un tragico incidente stradale a Parigi. Sono passati molti anni dalla sua scomparsa, ma ancora oggi riaffiorano dettagli che riguardano la vita privata della Principessa del Galles.

Il suo ex chef, Darren McGrady, ha molti ricordi legati alla sua esperienza presso la famiglia reale. La continua richiesta di cibo da parte della Spencer gli ha aperto gli occhi sulla malattia di cui soffriva la Principessa triste.

Lady Diana e la bulimia

Darren McGrady ha lavorato per un pò di tempo come chef della Principessa. In quel periodo, l’uomo si è reso conto che Lady Diana aveva spesso dei problemi di salute a causa della bulimia. Lo chef si chiedeva sempre perché mai volesse tutto quel cibo ma non c’era niente che potesse fare. Lui lavorava lì come chef, per cui il suo compito era cucinare e preparare da mangiare:

“(…) Ero lì come chef, il mio lavoro era cucinare e preparare da mangiare. Non ero uno psicologo o un medico, come potevo dirle che non avrebbe dovuto mangiare tutte quelle cose? Sapevo che qualcosa non andava, ma non sapevo o non capivo cosa fosse la bulimia.”

Lo chef ricorda anche il giorno della scomparsa di Lady D, il giorno in cui apprese quella terribile notizia.