Malattia di Lyme che ha colpito Avril Lavigne: arriva il test rapido per diagnosticarla

Malattia di Lyme che ha colpito Avril Lavigne e non solo: ecco i sintomi e il test che permette di identificarla subito

Malattia di Lyme: cos’è?

A circa 300.000 persone negli Stati Uniti vengono diagnosticate con la malattia di Lyme ogni anno.

Causata da Borrelia burgdorferi e trasmessa dal morso di zecche infette di Ixodes, la malattia se non trattata può causare gravi complicazioni neurologiche, cardiache e/o reumatologiche.

Gli attuali test per la malattia di Lyme, chiamato approccio standard a 2 livelli o STT, prevedono l’esecuzione di due saggi complessi (ELISA e western blot).

Tutto ciò per rilevare gli anticorpi contro il batterio e richiedono personale esperto in un laboratorio e poche ore e interpretare.

Un team guidato da Sam Sia, professore di ingegneria biomedica presso la Columbia Engineering, ha sviluppato un rapido test microfluidico in grado di rilevare la malattia con prestazioni simili alla STT in un tempo molto più breve: 15 minuti.

Un test rapido per identificare la malattia di Lyme

“I nostri risultati sono i primi a dimostrare che la diagnosi della malattia di Lyme può essere effettuata in un formato microfluidico in grado di fornire risultati quantitativi rapidi“.

Questo è quanto afferma Sia, il cui laboratorio si concentra sull’uso della microfluidica per costruire dispositivi integrati a basso costo per l’esecuzione di sofisticati trattamenti medici test, insieme allo sviluppo di nuove modalità di trattamento basate sulla terapia cellulare e sui dispositivi impiantabili.

“Ciò significa che il nostro test potrebbe essere facilmente utilizzato direttamente in uno studio medico, evitando di dover inviare i campioni a un laboratorio che ha bisogno di almeno un paio d’ore, se non giorni, per ottenere i risultati dei test“-

Il gruppo di Sia ha lavorato in collaborazione con Maria Gomes-Solecki di Immuno Technologies, che ha trovato una combinazione di tre proteine ​​che hanno identificato gli anticorpi specifici del batterio B. burgdorferi nel siero e OPKO Health, che ha fornito cassette microfluidiche.

I loro risultati sono stati pubblicati oggi sul Journal of Clinical Microbiology.

I ricercatori hanno valutato 142 campioni, inclusi pazienti con questo tipo di malattia precoce, individui sani provenienti da aree in cui la malattia di Lyme è endemica e quelli con artrite di Lyme.

Hanno prima esaminato una serie di noti biomarcatori diagnostici della malattia di Lyme per la loro capacità di rilevare l’infezione causata dalla malattia stessa.

Hanno quindi testato i primi tre biomarcatori utilizzando un test immunoenzimatico standard, e quindi mChip-LD, una piattaforma microfluidica avanzata sviluppata da Sam Sia, per testare i campioni.

Quando testato su campioni aggiuntivi di siero di persone con tale malattia, l’insieme multiplo di biomarcatori era più sensibile rispetto ai test standard della malattia di Lyme, pur presentando un’elevata specificità.

Il team ha scoperto che era meglio rilevare i segni dell’infezione da malattia di Lyme nei campioni in fase iniziale, probabilmente perché era in grado di rilevare gli anticorpi che raggiungono il picco nelle prime settimane dopo che qualcuno è stato infettato dalla malattia.

Quando il test è stato eseguito sulla piattaforma mChip-LD di Sia, ha funzionato molto bene, mostrando un forte potenziale per lo sviluppo di un test point-of-care per la malattia.

“Mentre il test richiederà più perfezionamento e test prima di poter essere approvato per un uso diffuso come test per la malattia di Lyme, i nostri risultati sono molto entusiasmanti”,

afferma uno degli autori principali dello studio, Siddarth Arumugam.

“Aiuterà così tante persone se riusciremo a sviluppare un singolo, rapido e multiplo test diagnostico per identificare lo stadio della malattia di Lyme che può essere utilizzato negli studi medici”

Sia è il co-fondatore di Claros Diagnostics, la cui tecnologia microfluidica di base è ora commercializzata da OPKO Health ed è stata recentemente approvata dalla FDA per i test per il cancro alla prostata. Lui e Gomes-Solecki stanno pianificando uno studio di validazione clinica più approfondito per vedere se le prestazioni della piattaforma microfluidica di Lyme reggono.