Le conosce sui social network e poi le contagia: malato di Hiv arrestato dai Carabinieri

E’ malato di Hiv l’uomo che è stato arrestato per aver contagiato delle donne conosciute sui social. Ecco la sua storia

Un malato di Hiv ha deciso di conoscere più donne possibili sui social e contagiarle, non proteggendo i rapporti. Ecco cosa è accaduto

Brasiliano di Rimini malato contagia altre donne

Un brasiliano di 38 anni è accusato di aver contagiato con la sua malattia una ragazza, con la quale ha avuto rapporti non protetti avendola esposta in maniera volontaria. Questo è accaduto anche su altre tre ragazze, che non sono state contagiate ma messe a rischio.

Una storia che arriva da Rimini e dalla prima ricostruzione si evince che l‘uomo ha smesso di seguire la sua terapia antiretrovirale. Fatto questo è entrato sui social per cercare delle partner ignare di questo dettaglio per avere degli incontri occasionali.

Lui viveva con una ragazza di Rimini ma i militari sono risaliti anche alle altre donne occasionali, con la quale l’uomo ha avuto dei rapporti non protetti. Tutte ignare del suo stato di salute, sono rimaste sconvolte dopo che sono venute a conoscenza del fatto.

Tutto è andato avanti sino a quando la convivente non è venuta a conoscenza di essere malata di Hiv, così da rivolgersi ai Carabinieri per sporgere denuncia.

L’arresto dei Carabinieri e la confessione

A seguito dell’indagini è stato disposto l’arresto il brasiliano ed è stato sequestrato il Personal Computer utilizzato per contattare le altre donne in rete. Tutte le conversazioni sono ora al vaglio degli inquirenti al fine di poter ricostruire i vari rapporti.

Si evidenzia infatti che l’uomo arrestato ha cessato la terapia nel 2017, per poi riprederla non continuamente nel 2018 e sospenderla per un anno – aumentando così il rischio della carica infettiva.