Una donna di 44 anni è morta di malaria in Sicilia dopo essere tornata da un viaggio in Nigeria. In ospedale non erano scattate le misure precauzionali del caso.

I familiari hanno affermato che l’ospedale non ha avviato nessun protocollo anti malaria.

Malaria, in una vittima ad Agrigento

Si chiamava Loredana Guida la donna di 44 anni morta di malaria ad Agrigento. La giornalista ed insegnante, era appena tornata da un viaggio a Lagos (Nigeria) ed è lì che probabilmente ha contratto la malattia che le è stata fatale. Al suo ritorno, la donna era stata ricoverata per febbre alta. I suoi familiari, però, hanno denunciato che l’ospedale non aveva fatto scattare il protocollo del caso. Una malattia, dunque, che non sarebbe stata riconosciuta prontamente dai medici dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove questa notte Loredana è morta in rianimazione. Malaria terzana maligna, questa la diagnosi, contratta probabilmente per la puntura di una zanzara.

La diagnosi

La giornalista si era recata in ospedale perché lamentava una febbre alta che non passava. Dopo esserle stato assegnato il codice bianco, la donna è stata dimessa, nonostante avesse raccontato ai medici del suo viaggio in Africa. Successivamente, dopo ore di attesa, aveva potuto firmare per tornare a casa. La donna è poi tornata in ospedale in ambulanza a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Loredana era già incosciente ed è stata subito portata in rianimazione dove è stata per qualche giorno.

L’ufficio stampa dell’ospedale, come si legge da Corriere, ha diramato un comunicato stampa in cui si legge: