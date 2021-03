La Sicilia dopo Montalbano torna protagonista di una fiction Rai con uno degli attori più amati del piccolo schermo, ecco gli spoiler!

Le riprese della serie tv che promette record di ascolti sono durate cinque mesi e nel cast molti attori siciliani e la partecipazione de Il Volo.

Ecco tutto quello che sappiamo sulla fiction “Màkari” in onda dal 15 marzo su Rai 1.

Màkari: trama, data inizio e numero puntate

L’ultimo episodio del Commissario Montalbano è stato un grande successo, confermando l’more del pubblico per la serie che ha sullo sfondo la splendida Sicilia. La Rai replica allora con una nuova avventura in partenza la prossima settimana.

La fiction Màkari, prenderà il via infatti lunedì 15 marzo su Rai 1. La serie si compone di quattro puntate (le prime andranno in onda il 15 ed il 16) e la storia è tratta dai romanzi gialli di Gaetano Savatteri, edizioni Sellerio.

La miniserie è diretta da Michele Soavi e prodotta da Rai Fiction e Palomar. Scritta da Leonardo Marini, Francesco Bruni, Attilio Castelli e Salvatore Da Mola, ha come protagonista il giornalista-investigatore Saverio Lamanna.

Nell’episodio di lunedì 15 marzo dal titolo “I colpevoli sono matti” Lamanna torna a Palermo dopo aver perso il lavoro nell’ufficio stampa di un ministro. In Sicilia, nella sua casa di famiglia a Makari comincia a scrivere un libro ma si troverà ad indagare assieme all’amico Piccionello sulla scomparsa di un bimbo assieme.

Nell’episodio in onda invece martedì 16 marzo dal titolo “La regola dello svantaggio” Saverio accontenterà Marilù che gli ha chiesto di fare da guida turistica per alcuni clienti dell’hotel. Lamanna non potrà fare a meno di notare qualcosa di sospetto in una strana coppia formata da un anziano e la sua giovane fidanzata.

Cast e Location: la Sicilia protagonista

Le riprese della fiction sono durante cinque mesi, durante la pandemia, e sono avvenute in Sicilia: l’isola diventa non solo ambientazione ma altro protagonista della serie, con le sue particolarità e bellezze.

“La Sicilia ha tanta qualità letteraria..io credo che la Sicilia raccolga in sé tutta la profondità dell’essere italiano”.

Ha commentato il produttore della Palomar Carlo Degli Esposti.

Le stupende location comprendono i Faraglioni di Scopellom il Golfo di Macari, la provincia di Trapani, le cave di marmo di Custonaci.

Nel cast molti attori siciliani tra cui Claudio Gioè nel ruolo di Saverio Lamanna, Domenico Centamore che interpreta il suo grande amico Peppe Piccionello, Ester Pantano che interpreta Suleima la studentessa di architettura che ruberà il cuore di Lamanna.

Altri interpreti: Filippo Luna, Sergio Vespertino, Tuccio Musumeci, Aurora Peres, Maribella Piana, Antonella Attili (una delle protagoniste de Il Paradiso delle Signore), Vanessa Gallipoli, Francesco Occhipinti e Antonio Liotta.

Una curiosità: la sigla della miniserie è stata composta da Ignazio Boschetto ed interpretata dal gruppo Il Volo!

La seconda serie si farà? Spoiler

La fiction Makari promette di seguire le orme della riuscita serie su Montalbano ma per parlare già di un sequel è ancora presto.

I vertici Rai però, sempre molto attenti ai gusti del pubblico non escludono la cosa e saranno proprio i dati degli ascolti a fare pendere l’ago della bilancia.

“Di certo non faremo fatica ad affezionarci a Lamanna, ci darà tanti elementi per fidelizzarci”.

Ha dichiarato la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati.

Per scoprire proprio tutto non resta dunque che sintonizzarsi su Rai 1 a partire dal 15 marzo alle 21.25 per seguire tutte le puntate della fiction Màkari!