Maja Radanovic, più di 300 Kg: dimagrisce tantissimo dopo l’abbandono della trasmissione, com’è oggi – FOTO

Vite al limite, scopriamo com’è diventata oggi Maja Radanovic, una delle pazienti obese in cura alla clinica del Dottor Nowzaradan

Vediamo insieme tutti i dettagli della storia di Maja Radanovic e scopriamo che fine ha fatto la paziente obesa di Vite al limite!

La storia di Maja Radanovic

In uno degli episodi della settima stagione del docu-reality “Vite al limite” è stata raccontata la storia di Maja Radanovic. Si tratta di una giovane paziente obesa, che si è trasferita a Houston nel tentativo di perdere peso grazie all’aiuto del Dottor Nowzaradan.

Maja ha deciso di lasciare la sua città natale, Portland, assieme al suo fidanzato Christian, per essere seguita dal medico. Il percorso di Maja è stato tra i più difficili: già in aeroporto la donna ha mostrato le palesi difficoltà di movimento.

Per affrontare il viaggio verso la clinica, ha dovuto comunicare con i due aeroporti, per far sì che tutto potesse essere più confortevole e meno complicato possibile.

La donna pesava oltre 300 chili: i kg ha iniziato a metterli da piccola, dopo il divorzio dei genitori. Durante la trasmissione, perde soltanto 42 chili e rompe con il fidanzato Christian: abbandona il programma dopo 8 mesi.

Com’è diventata dopo Vite al limite

Dopo Vite al limite, Maja ha continuato con il suo percorso di dimagrimento e ha postato spesso i risultati sui social. Ha creato un account Instagram, tramite cui si tiene sempre in contatto con i suoi seguaci.

La donna ha continuato a seguire i consigli del medico della clinica e perso molto peso. Oggi si mostra molto più felice rispetto a quando per la prima volta è atterrata in Texas.

Di recente, ha postato alcuni scatti che la ritraggono sorridente e decisamente più in forma rispetto al momento della partecipazione alla trasmissione Vite al limite.