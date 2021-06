Martina Stavolo, motiva la sua decisione di abbandonare la musica per una professione che sentiva più sua: voleva diventare psicologa.

La decisone di riprendere gli studi, interrotti dopo i provini.

Tutti i fan appassionati di Amici di Maria De Filippi la ricorderanno perfettamente: Martina Stavolo è stata una delle protagoniste più amate dell’edizione 2008 del talent. Ma da allora molte cose nella sua vita sono cambiate.

In tantissimi la ricordano, una ragazza dal timbro vocale e dal carattere che la rendevano unica e inimitabile, che alla fine comprende di voler cambiare vita e come lei stessa ha detto:

“Un giorno ho capito che quella vita non faceva per me, così ho deciso di riprendere gli studi, interrotti dopo i provini”.

Un cambio di rotta importante, ma ponderato, tanto che la Martina di oggi dice di essere di nuovo felice anche dopo il divorzio, come mostrano alcuni scatti su Instagram.

A distanza di tanto tempo e con una nuova consapevolezza, Martina ha parlato delle sue scelte e delle sue aspirazioni, da cosa sono scaturite:

Parla del giorno in cui ha parlato alla sua famiglia spiegando:

“Il mondo della musica non fa per me. È troppo faticoso. Ho scelto di fare la psicologa quando ho deciso di chiudere con la musica. Per me quella del talent era stata un’esperienza fantastica, che però si poteva chiudere lì”.