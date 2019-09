Incidente per il bravissimo vincitore di Sanremo, Mahmood in vacanza con la sua collega Elodie. Tragedia sfiorata nel mare della Sardegna

Grave incidente per il giovane vincitore di Saremo Mahmood. Il ragazzo si trovava sulla barca con la bellissima Elodie, quando si è ferito gravemente alla testa.

Mahmood testa fasciata

Il giovane vincitore di Sanremo è riuscito ad ottenere un grande successo. Grazie alla sua canzone “Soldi” è riuscito ad ottenere la vittoria su uno dei palchi più ambiti dai cantanti, l’Ariston. Nonostante la sua giovane età, Mahmood sta scalando velocemente le vette del successo raggiungendo molti obiettivi.

Pare però che negli ultimi giorni sembra che il cantante sia stato vittima di un grave incidente sulla barca in Sardegna. Il ragazzo infatti in vacanza nelle acqua cristalline sarde, si stava godendo gli ultimi giorni di sole e di vacanze insieme alla sua amica Elodie, quando è avvenuto l’incidente.

Incidente sulla barca in Sardegna per Mahmood

Il giovane vincitore di Sanremo ha rischiato quasi di farsi male seriamente. Pare che si sia tuffato in acqua e uscendone ferito. Il cantante infatti si è dilettato in un tuffo di testa gettandosi su alcuni ricci, che per sua sfortuna si trovavano proprio quasi a pelo d’acqua. Il giovane e riemerso dall’acqua dolorante ricevendo soccorso da Elodie e un altra amica presente in barca. Il ragazzo e ritornato sulla barca con dei graffi sulla testa, ma fortunatamente la sua amica Elodie si è preso cura di lui fasciandogli la zona ferita. Fortunatamente per il cantante le ferite sono lievi, ma poteva rischiare seriamente di farsi male. L’incidente è stato immortalato dagli occhi attenti dei paparazzi di Chi, che hanno pubblicato le foto sul settimanale.

Mahmood insieme ad Elodie

Nonostante l’incidente avvenuto in acqua, sembra che Mahmood ed Elodie sia molto legati. La loro sembra essere un’amicizia solida e duratura. Infatti i due si stanno godendo uno dei momenti più importanti della loro vita, infatti Elodie è nel pieno del successo grazie al disco di Platino ricevuto insieme al suo compagno Marracash per la canzone “Margarita“. Ma non si può lamentare il giovane Mahmood che invece sta ottenendo un enorme successo con il suo singolo “Barrio”