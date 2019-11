‘Si è rifatto le labbra’ Mahmood irriconoscibile: la foto sui social fa il giro del web

View this post on Instagram

Lo riconoscete? È Mahmood, l’artista del momento! “Spy” nel numero in edicola venerdì 8 novembre pubblica in esclusiva le foto di quando lavorava come animatore in un villaggio vacanze. Correva la stagione 2014/2015 e con musica le cose non andavano granché bene, così il cantante si è rimboccato le maniche con umiltà. Ora è uno dei cantanti più apprezzati in tutta Europa (e il “Best Italian Act” agli ultimi #MTVEMA ne è un esempio) 👏🏻 #Mahmood