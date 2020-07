Perchè alcune magliette formano dei piccoli buchi sul fondo? Come evitarli e ripararli

Perchè alcune magliette formano dei piccoli buchi sul fondo? Come evitarli e...

Sono buchi che costringono a buttare magliette anche nuovissime. Ecco il motivo per cui si formano e come evitarli

Perché spesso le t-shirt e le magliette presentano dei piccoli fori alle estremità o, quantomeno, in fondo alle stesse? È una domanda molto ricercata in rete e tanti utenti si chiedono perché i propri capi preferiti presentino queste difformità.

Ci sono diversi motivi per cui una maglietta ha dei fori che sono presenti quasi alla fine. Forse non c’è nulla di misterioso, solo spiegazioni logiche che ne giustifichino la presenza.

Fori sul fondo delle magliette: possibili cause

Cottura – Appoggiarsi al bancone della cucina mentre si cucina, si fa il caffè o si lavano i piatti, fa sfregare la parte superiore contro la vita (bottone, fibbia della cintura, bordo dei jeans che si trova accanto al bottone, ecc.) dei pantaloni o contro il piano di lavoro (soprattutto quelli in granito).

Appoggiato a una scrivania o al piano di lavoro – Cinture di sicurezza che sfregano contro la parte superiore e la parte in denim.

Errore del produttore: piccoli fori causati da danni meccanici durante la fabbricazione della parte superiore.

Cerniera: quando si comprimono i pantaloni, la maglietta potrebbe sfregare contro la cerniera o la cerniera potrebbe sporgere.

Lavatrici – i tuoi top impigliano in qualcosa nella tua lavatrice come un tamburo strappato o qualcosa che hai lavato con i tuoi top come un jeans o una cerniera dei pantaloni.

Magliette con buchi: altre possibili spiegazioni

Bambini – Se hai bambini piccoli, ciò potrebbe derivare dallo sfregamento del bottone contro la maglietta.

Prodotti chimici: detergenti aggressivi, disinfettanti, candeggina e lozioni antibatteriche che usi in casa possono portare via del tessuto.

Usura – Quando ti metti la parte superiore della testa per indossarla o toglierla, le unghie delle dita portano via il tessuto a poco a poco.

Cestini per il bucato: quando si trasporta il cestino, potrebbe appoggiarsi contro la vita, quindi la maglietta che si indossa sfrega contro il cestino, impigliandosi ai bordi dei fori dello stesso.

Trucco – quando ti chini su un bancone per truccarti il denim può sfregare contro il tessuto.