Femmicidio, in vendita la scioccante maglietta che incita alla violenza: utenti in...

Maglietta da brividi in vendita nei supermercati Carrefour. La vignetta mostra una donna che precipita spinta da un uomo. Sotto la scritta: problema risolto. L’azienda indaga.

A mostrare la maglietta alcune parlamentari del Partito democratico. In particolare, Monica Cirinnà mostra la foto dell’indumento su Twitter.

La maglietta incriminata

La t-shirt mostra una donna ed un uomo stilizzati che discutono. Quest’ultimo, con il braccio teso, la spinge facendola precipitare e sotto capeggia la scritta: problem solved, problema risolto. Indignate le ministre, in particolare, Fedeli e Cirinnà che si sono scagliate contro l’azienda.

Valeria Fedeli, senatrice del Dem ha affermato:

“È gravissimo che un’azienda produca magliette che incitano al femminicidio. Ancora più grave che una nota catena di supermercati si metta a disposizione per distribuirle”.

La cosa incredibile, ha continuato, è che in un paese come l’Italia ogni 72 ore avviene un femminicidio venga addirittura mercificato il fenomeno. All’azienda produttrice delle magliette Skytshirt è stato fatto appello affinché fermasse la produzione di tale capo d’abbigliamento.

L’azienda si scusa e promette di indagare

Come si evince da La Repubblica, Carrefour ha prontamente replicato con un comunicato:

“È stato un errore”

– “Per noi l’impegno contro la violenza sulle donne è un valore centrale, come testimoniano numerose iniziative e sostegno di organizzazioni no profit impegnate su questi temi”

Soltanto due esemplari di quella maglietta sarebbero stati messi in vendita per errore in un supermercato della capitale. Un prodotto che, a detta di Carrefour, sarebbe già stato ritirato. Per questo motivo, è in corso un’indagine interna. Non è il primo scivolone per la multinazionale. L’anno scorso, in molti ricorderanno il fatto di aver concesso ad un noto rapper italiano di festeggiare il suo compleanno in uno dei loro negozi, a suon di lanci di cibo. Cosa che non era piaciuta affatto ai clienti.