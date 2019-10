Maggy Gioia, chi è la saputella de il Collegio 4: profilo e minacce social

Chi è Maggy Gioia, una delle protagoniste de il reality show di Rai 2 attivo dal 2017, Il Collegio

Scopriamone di più su Maggy Gioia, la saputella de Il Collegio 4, minacciata su Instagram e sul web da alcuni telespettatori del reality show.

Chi è Maggy Gioia

Gioia Maggy è una delle alunne partecipanti alla quarta edizione de Il Collegio, il docureality in onda dal 22 ottobre 2019 su Rai 2.

Ha 14 anni ed è di Milano. Ha i capelli castani e gli occhi scuri e frequenta la terza media.

Maggy è ritenuta una vera e propria saputella per via della sua media di voti molto elevata. La ragazza si reputa più intelligente ed educata dei suoi coetanei. Il suo sogno è quello di lavorare presso il Ministero degli Esteri. Parla cinque lingue: l’inglese, l’italiano, il cinese, il tedesco e l’indonesiano. Studia inoltre il latino.

Non ha un fidanzato e si dice intenzionata a non averlo. Tra le sue passioni, quella per i viaggi e per il poligono di tiro.

Le minacce dal web

Maggy è uno dei personaggi più controversi de Il Collegio 4. Alla giovane sono arrivate, infatti, delle terribili minacce attraverso i social, che hanno fatto inorridire i docenti.

Le minacce sono una terribile conseguenza della mancata partecipazione di Maggy alla bravata dei compagni, che, nel corso della puntata de Il Collegio 4 andata in onda martedì scorso, 22 ottobre 2019, avevano deciso di portare nel cortile l’arredamento dell’aula scolastica.

L’episodio che si è verificato ai danni di Maggy Gioia è riconducibile a un vero e proprio caso di cyberbullismo ai danni di una delle partecipanti de Il Collegio 4.

In poche ore sono arrivati insulti e imprecazioni sulle pagine gestite dalla quattordicenne, minacce che hanno scatenato la rabbia dei docenti e di molti utenti che hanno difeso Maggy.

L’episodio ha toccato anche i suoi compagni di classe, che hanno dimostrato solidarietà nei confronti della Gioia.