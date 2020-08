Vis a Vis, le due protagoniste si sono messe le mani addosso per davvero: ‘Ora non sono più amiche’

Maggie Civantos e Najwa Nimri sono le protagoniste indiscusse della serie tv Netflix di successo, Vis a Vis. Le due attrici pare abbiano litigato e sarebbero state allontanate dal set.

La lite tra le due non avrebbe portato soltanto ad attacchi verbali, ma a veri e propri atti di violenza, scopriamo tutti i dettagli!

Maggie Civantos e Najwa Nimri sono sempre state molto complici sul set di Vis a Vis, ma anche nella vita privata. Le due, infatti, pare avessero stretto un legame solido, che le ha portate a essere molto amiche.

Il rapporto idilliaco, secondo alcuni rumors, si sarebbe appena sfasciato poco prima della fine delle riprese di Vis a Vis. Il primo segnale è presente su Instagram. Le due attrici, infatti, hanno smesso di seguire i rispettivi profili.

Abbastanza palese che le due abbiano litigato, dato che che prima si seguivano e che adesso si sono ritrovate di recente sul set della nuova stagione della serie tv.

A confermare il tutto è proprio Maggie Civantos che, in una recente intervista rilasciata a El Confidencial, ha rivelato di uno schiaffo avvenuto sul set.

Lo schiaffo in questione non era presente nella sceneggiatura delle puntate!

“Nello spin off di Vis a Vis c’è una scena in cui mi dà uno schiaffo. La sceneggiatura non lo prevedeva, non c’erano atti di violenza in quella sequenza.”