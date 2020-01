Maestro di sci precipita da un elicottero: morto dopo un volo di 400 metri

Nelle scorse ore un maestro di sci è precipitato da un elicottero e nessuno ha fatto in tempo a salvarlo. Ecco cosa è accaduto ad Aosta

Nelle montagne della Valle d’Aosta tragedia per un maestro di sci, scivolato da un elicottero: ha perso la vita dopo un volo di 400 metri.

Cosa è accaduto ad Aosta?

Tutto è accaduto poche ore fa sulle montagne che tracciano il confine della Valle d’Aosta. L’uomo – come si evince anche da Ansa – è precipitato nel vuoto morendo sul colpo.

Era rimasto impigliato all’elicottero e nessuno ha fatto in tempo a svolgere le opportune operazioni di recupero e salvataggio. Per capire meglio bisogna fare un piccolo passo indietro: la vittima – secondo le prime ricostruzioni – era impegnato nel compiere una uscita in eliski (sci fuoripista che si serve di un elicottero utilizzato come mezzo di risalita).

Nel momento in cui è sceso dall’elicottero sarebbe rimasto impigliato, mentre il mezzo ha ripreso quota per tornare a valle. L’elicottero è atterrato per far scedere maestro e sciatori, ma la vittima – per cause ancora da accertare – è rimasto impigliato al mezzo forse con lo zaino o qualcosa che gli ha impedito il movimento.

Il pilota ha ripreso quota senza accorgersi del dramma che stava per compiersi: l’uomo è poi precipitato per 400 metri e per lui non c’è stato nulla da fare.

Le autorità francesi stanno indagando sul fatto e ricostruendo la dinamica del terribile incidente, al fine di capire come sia potuto accadere vista l’esperienza e la capacità della vittima.