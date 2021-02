Maestra licenziata dopo la diffusione di un video intimo: arrivano le condanne

In un secondo processo è stata condannata anche una collega della vittima.

La storia della giovane insegnante rimasta vittima di un ricatto è iniziata nel 2018, quando ha iniziato a circolare un video intimo, che la maestra aveva per il suo compagno dell’epoca.

Quel video in poco tempo arrivò nelle conversazioni whatsapp di alcuni amici del ragazzo. Prima circolò nella chat del calcetto, poi arrivò nelle mani della direttrice della scuola in cui la maestra lavorava.

La prima a scoprire il video sul cellulare del marito era stata la moglie di uno dei compagni di calcetto del fidanzato.

Proprio la donna aveva girato il video alle altre mamme della scuola, fino a che quelle immagini non erano arrivate alla dirigente scolastica.

La donna che aveva scoperto il video aveva iniziato a minacciare la giovane maestra, imponendole di non denunciare quanto subito, altrimenti lo avrebbe fatto visionare alla direttrice.

L’insegnante però non si era fatta per nulla intimidire da quel ricatto ed aveva quindi deciso di denunciare il compagno, che aveva fatto circolare quel video intimo.

La moglie del compagno di calcetto a quel punto aveva deciso di mostrare il video alla direttrice dell’asilo, che aveva deciso, a sua volta, di licenziare l’insegnante.

Prima di farlo però la direttrice aveva spiegato alle altre mamme il motivo del licenziamento, minacciando anche la maestra che, con quella “nomea”, non sarebbe più riuscita a trovare lavoro.

L’insegnante fece quindi partire una denuncia per diffamazione nei confronti della dirigente.

Secondo il magistrato che si è occupato del caso, la maestra è stata vittima di una vera e propria gogna, da parte non solo della dirigente scolastica, ma anche degli altri genitori della scuola.

Per l’ex fidanzato della maestra che per primo ha diffuso il video è scattato l’anno di messa alla prova. Il ragazzo deve svolgere 8 ore di lavori socialmente utili ogni settimana.

Come riferisce anche Fanpage, sono due le condanne inflitte dal Tribunale di Torino nell’ambito della vicenda della maestra vittima di revenge porn.

Sono state condannate rispettivamente ad un anno e un mese di reclusione, con condizionale, la dirigente scolastica e a 12 mesi una delle mamme che aveva contribuito alla diffusione del video.

La maestra si è costituita parte civile ed ha ottenuto il diritto ad un risarcimento in denaro.

Entrambe le due donne coinvolte nel caso di revenge porn si erano dichiarate innocenti ed estranee ai fatti.

La dirigente scolastica aveva infatti raccontato:

“IL PROBLEMA NON SONO STATE LE FOTO. MI SONO SENTITA PRESA IN GIRO. LA MAESTRA PRIMA MI HA DETTO CHE VOLEVA DARE LE DIMISSIONI. IO NON ERO D’ACCORDO. POI HA CAMBIATO IDEA. NUMEROSI GENITORI ERANO INTENZIONATI A TOGLIERE I PROPRI FIGLI DALL’ASILO”.