Maestra d’asilo arrestata per omicidio: ha ucciso lei la bambina di tre anni?

Una maestra d’asilo è stata arrestata per omicidio: secondo gli inquirenti sarebbe stata lei ad uccidere una bambina di soli tre anni di vita.

Una bambina di soli tre anni è morta e una maestra d’asilo è stata arrestata. Che cosa è accaduto?

La terribile morte di una bambina di tre anni

La terribile vicenda è accaduta a Viersen in Germania e la piccola è morta il 4 maggio all’età di tre anni. Per questa terribile vicenda è stata arrestata una maestra di 25 anni con l’accusa di essere stata lei ad averla uccisa, come dalle parole del procuratore di Monchengladbach.

I media tedeschi che hanno riportato la notizia evidenziano che la piccola non respirava più nel momento in cui è stata portata in ospedale. La piccola è stata portata dai medici il 21 aprile per una crisi respiratoria e le sue condizioni sono apparse disperate sin dai primi momenti. I medici hanno avvertito immediatamente la polizia in quanto, secondo loro, la situazione della piccola era altamente sospetta.

Dopo la sua morte è stata svolta l’autopsia e secondo gli investigatori sarebbe chiaro il fatto che la piccola non sia morta per cause naturali: i dettagli non sono ancora stati resi pubblici ma sono in corso delle indagini per capire cosa le abbia fatto la sua maestra d’asilo.

La stessa è stata arrestata martedì e ha parlato davanti al giudice. Non risulta più essere impiegata all’asilo e anche su questo dettaglio è in corso una indagine.

Ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.