Madre uccisa dal figlio: la verità dietro il tragico gesto

Una madre è stata uccisa dal figlio a Caserta. Il ragazzo di 24 anni, ha usato un coltello e ha confessato tutto.

La madre sarebbe stata uccisa dal figlio perché, quest’ultimo, a sua detta, era sottoposto da pressioni insopportabili.

L’ha uccisa mentre dormiva

La madre casertana, è stata uccisa da suo figlio mentre dormiva. Il motivo del folle gesto da parte del ragazzo 24 enne, sarebbero le continue pressioni che la donna gli faceva. Dopo averla uccisa nel sonno a coltellate, il ragazzo ha deciso di costituirsi. E’ accaduto ieri, sabato 23 maggio, a Caserta, in Corso Trieste, dove i due abitavano.

La donna aveva 52 anni e si chiamava Rubina Chirico. Edoardo, il figlio, ha poi confessato che non reggeva più le continue pressioni della madre e quindi, nella notte, ha sfogato la sua frustrazione sulla donna. Non si sa ancora se le pressioni sono riconducibili agli studi. Un rapporto che non era certo semplice ma che non giustifica l’omicidio.

Il ragazzo si trova ora rinchiuso in carcere per il reato di omicidio. Il ragazzo viveva insieme agli zii a Spello per poter frequentare la facoltà di Scienze Politiche a Perugia.

Chi era Rubina Chirico

La donna prestava servizio sin dal 2019 presso il Centro sociale Ex Canapificio. Rubina forniva assistenza allo sportello per il reddito. La prima volta che si presentò al Centro Sociale, era accompagnata dal figlio. Al Centro la ricordano, come si legge su Fanpage, come una donna determinata ed intelligente, che si indignava per chi era in difficoltà e non riceveva aiuto. Aver appreso la sua morte ha sconvolto l’intera comunità.