‘Danni irreversibili’ Madonna, problemi di salute: la preoccupazione dei fan e i rischi per la cantante

Dopo l’annullamento improvviso del tour della cantante Madonna ecco gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, la situazione sembra preoccupante

Il tour della cantante Madonna è stato interrotto in maniera precipitosa ed ora i fan sono preoccupati per la salute della loro beniamina, che fa degli aggiornamenti preoccupanti sui social.

Tour annullato e fan in delirio

Solo pochi giorni fa a sorpresa la pop star più famosa di tutti i tempi ha annunciato la sospensione del tour che avrebbe dovuto effettuare in Nord America.

Miss Ciccone non è la prima volta che disdice un concerto per dei malesseri passeggeri ma quello che ha fatto seriamente preoccupare tutti i suoi fan e gli appassionati di musica in genere è il tono serio e allarmato del suo post compreso di video.

La cantante infatti per spiegare cosa le fosse accaduto ha mostrato lo spezzone di un precedente spettacolo in cui, salendo su una scala durante la canzone “Batuka” avrebbe provato un dolore indescrivibile.

“Mentre salivo la scala per cantare ‘Batuka’ sabato sera a Miami ero in lacrime per il dolore causato dalle mie lesioni che è stato indicibile negli ultimi giorni.”

I medici dunque avrebbero decido di darle lo stop al tour per permetterle di effettuare alcune analisi.

Poche ore fa Madonnna ha aggiornato sempre via social i suoi fan sulle sue condizioni ma le notizie non sarebbero rassicuranti.

Madonna come sta davvero? Aggiornamenti

La notizia del malore di Madonna ha fatto subito il giro del mondo e anche per questo la cantante non ha fatto passare troppo tempo per dare gli aggiornamenti attesi.

In un nuovo post la cantante spiega come sono stati questi giorni di esami e visite mediche e conferma che secondo i medici non può assolutamente evitare il riposo.

“Ho trascorso gli ultimi due giorni circondata da medici li ho passati a fare esami, radiografie, prelievi, e a versare lacrime”

Il post di Madonna come riporta anche velvetgossip continua con una frase allarmante ma che fa comprendere la grande attenzione che riceve dallo staff medico che la sta seguendo.

“Alla fine, i dottori hanno voluto dirmelo chiaramente: dovrò riposarmi, altrimenti i danni che infliggerò al mio corpo saranno irreversibili“

La 61enne che si definisce una “guerriera” sà che è però arrivato il momento di fare un passo indietro e di rispettare le indicazioni mediche e soprattutto di accettare i messaggi che il suo corpo le invia attraverso il preoccupante dolore.

I fan sperano di rivederla presto in forma smagliante come sempre!