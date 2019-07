Madonna senza freni su Maluma: ‘Se potessi glielo leccherei ancora’

Madonna intervistata da ‘IHeart Radio’, sfacciata su Maluma. La rivelazione bollente dopo la registrazione del videoclip del nuovo singolo ‘Meddelin’

Madonna è meglio nota come la ‘Regina della Trasgressione’, e ultimamente non sta facendo che far parlare di se in seguito alla sua collaborazione con il cantante colombiano Maluma.

Insieme hanno lanciato il singolo e il videoclip di ‘Medellin’, già in vetta alle classifiche.

Nel corso di una intervista rilasciata ad ‘IHeart Radio’, la reginetta del pop fa una confessione bollente su una particolare parte del corpo di Maluma. Ecco cosa ha rivelato Madonna.

Madonna senza freni: ‘Glielo leccherei Ancora’

Come è noto Madonna e Maluma hanno unito la loro professionalità e energia per una collaborazione artistica, il singolo e videoclip ‘Meddelin’.

Una canzone e un video dalle sfumature bollenti che sta facendo parecchio discutere.

Nel video si vede esplicitamente Madonna che ‘glielo lecca’, chiaramente l’alluce, anche se le immagini del videoclip fanno pensare a ben altro.

Ecco cosa ha rivelato a riguardo la reginetta del pop:

‘Posso dirvi che lui oltre ad essere bono è anche una bella persona. Lavorare con lui è stato molto bello. Com era il suo alluce? Ohhh il suo alluce. Premetto che non era pianificato, non era scritto che io dovessi leccargli i piedi’

poi continua e conclude:

‘Le cose spesso succedono e basta. Lui comunque ha dei bellissimi piedi, questo è vero. Onestamente se tornassi indietro li leccherei ancora. Non vi mentirò, in questo caso posso dire davvero che è bello dalla punta dei capelli a quella dei piedi’

Maluma, non è da meno, in quanto a dichiarazioni ‘hot’. Il cantante colombiano pare aver apprezzato molto la ‘leccatina’ di Madonna al suo alluce: