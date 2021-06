Dall’eccesso al trasformismo estremo. Veronica Ciccone, sempre al centro della scena per i suoi look eccentrici e rivoluzionari, riappare in pubblico con il volto totalmente deturpato dal botox.

Make up marcato, fiumi di botox e capelli turchini: Madonna è apparsa irriconoscibile in un’istallazione video sui maxi schermi di Time Square a New York. La popstar internazionale si era tenuta lontana dalle scene per oltre un anno, ma ha deciso di partecipare ad un evento a sostegno del Pride di New York.

Madonna irriconoscibile, clamoroso cambio di look: ecco come si presenta

Il 24 giugno Veronica Ciccone si è resa la protagonista indiscussa di un’istallazione video del fotografo Ricardo Gomes. In occasione del Pride di New York, diversi videoclip sono stati trasmessi sugli schermi giganti al NASDEQ di Time Square a New York.

Ciò che è saltato immediatamente agli occhi è stata la sua sconvolgente metamorfosi. Sembra che l’artista statunitense si sia sottoposta a numerosi interventi estetici, che hanno stravolto i suoi connotati.

Le foto, in effetti, parlano chiaro. La pelle del suo viso, satura di filler a base di botox e acido ialuronico, è apparsa tirata e innaturale, così come le labbra e gli zigomi, talmente alti da far pensare a delle protesi zigomatiche.