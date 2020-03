Madonna trasportata in lacrime in ospedale: il brutto incidente sul palco

Madonna, la pop star americana, cade dal palco e scoppia in lacrime. La cantante trasportata subito in ospedale, ecco cosa è successo

Madonna la pop star americana più amata di sempre fa preoccupare i suoi fans. La cantante infatti pare che abbia avuto un terribile incidente durante le prove di uno dei suoi numerosissimi tour.

Madonna, annulla il concerto

La cantante americana è una delle pop star più apprezzate e amate di sempre. L’artista a quanto pare però, non sta attraversando un periodo facile, sopratutto dal punto di vista psicofisico. Pare infatti che a peggiorare le cose sia stato l’annullamento di un suo concerto a causa di un incidente avvenuto sul palco durante le prove generali. La cantante infatti si sarebbe fatta seriamente male mentre una coreografia di Madam X il tour che ormai vede la cantante in giro per tutto il mondo.

Un successo davvero sorprendente per la cantante, ma che a quanto pare è stato interrotto proprio per un incidente della pop star.

Madonna, interrompe il concerto

Il tutto sarebbe successo durante le prove di uno dei suoi fantastici concerti in giro per il mondo. La cantante si trovava infatti proprio sul palco del Le Grand Rex di Parigi, ma mentre si esibiva e provava una delle sue performance, la cantante è caduta dalla sedia, sbattendo violentemente l’osso sacro.

Ma l’incidente ha ridotto la cantante in lacrime, tanto da preoccupare tutto il suo staff che l’ha accompagnata urgentemente in ospedale e ad un ricovero immediato. Non ci sono foto o video dell’accaduto, ma i fans presente sarebbero rimasti scioccanti nel vedere il loro idolo ridotto in lacrime.

La pop star infatti è stata immediatamente soccorsa dallo staff che ha deciso in pochissimo tempo di annullare il concerto a Parigi.

“Ci dispiace informarvi che il concerto di stasera di Madame X al The Grand Rex è stato cancellato a causa di un infortunio I fan che hanno comprato i biglietti possono chiedere un rimborso. Per ogni ulteriore problema non esitate a contattarci”.

Ha scritto lo staff della star.

A confermare l’annullamento del concerto è stata la stessa Madonna che ha scritto ai suoi fans sui social:

“Sono caduta 2 notti fa dal palco quando una sedia mi è stata strappata via, sbattendo l’osso sacro sul pavimento – ha confessato -. Sono riuscita a malapena a terminare lo show perché odio deludere il pubblico. Tuttavia oggi persino io posso vedere che questa bambola rotta, tenuta insieme da scotch e colla, ha bisogno di stare a letto e riposare per alcuni giorni, in modo da terminare il tour con un sorriso e intera. Grazie per la comprensione”.

Ha scritto la cantante con la speranza di ritornare sul palco più forte che mai.