Madonna, forti dolori: problemi di salute preoccupanti, i medici la costringono al riposo

Madonna non ce la fa: la cantante statunitense annulla le date dei suoi concerti per problemi di salute «Il dolore che provo è travolgente»

La bravissima cantante americana Madonna è una delle cantanti più amate e seguite ormai da tantissimi anni. I suoi concerti infatti registrano dati di partecipanti elevati, molti sono spesso sold-out. Pare però che gli acciacchi sono arrivati pure per lei, infatti madonna ha dovuto annullare circa tre date per un problema di salute.

Madonna, annullati i concerti

La bravissima cantante americana a quanto pare non sta in ottima forma. Madonna infatti è costretta purtroppo a prendersi una lunga pausa dai tour dei suoi concerti. Come ogni donne che si rispetti,a quanto pare anche Madonna alla veneranda età di 61 anni è ricorsa alle cure del medico per un problema che non le da tregua.

«I dottori mi hanno ordinato di riposare in modo da tornare più forte di prima». Saltano le date di Boston, dovrebbe tornare a Philadelphia

A quanto pare la ballerina e cantane piena di energia che conosciamo si è dovuta prendere una pausa dalla sua carriera.

Madonna si prende una pausa dalla sua carriera

Ad annunciare la spiacevole notizia è stata proprio la cantante americana sui social network. La stessa cantante infatti qualche giorno fa ha postato una foto di una vasca piena di ghiaccio, dove era pronta ad immergersi.Il motivo? Beh a quanto pare Madonna è costretta a sottoporsi a questi trattamenti per lesioni multiple e problemi muscolari.

«Perdonatemi. Esibirmi tutte le sere mi rende felice, cancellare i concerti è una vera punizione per me. Ma il dolore che provo è travolgente, e i dottori mi hanno ordinato di riposare in modo da tornare più forte di prima e continuare il Madame X Tour con voi».

Ha scritto la cantante. Al momento però Madonna resterà al riposo come gli ha ordinato il medico, riprendendo il suo fantastico tour il 7 dicembre.