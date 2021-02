Chi è Madè Neumair, sorella di Benno e figlia dei coniugi di Bolzano scomparsi

Tutto quello che sappiamo sulla figlia della coppia scomparsa il 4 gennaio scorso. L’unico indiziato sul caso è il figlio Benno.

Madè Neumair è la figlia dei coniugi Neumair, scomparsi il 4 gennaio 2021.

La giovane, al momento della sparizione, si trovava in Germania, a Monaco di Baviera dove lavora come medico, e ha raggiunto la zia a Bolzano.

Ecco tutto quello che sappiamo sulla giovane figlia dei coniugi Neumair, Madè Neumair.

Chi è Madè Neumair

Nasce nel 1994 e cresce Bolzano e ha quindi quasi 27 anni.

Coltiva sin da piccola la passione per la scrittura sia in tedesco che in italiano.

Partecipa a vari concorsi letterari, viaggia e nel frattempo studia.

Il suo primo romanzo si intitola Quattrostorie ed è ambientato in una piccola cittadina lontana dal mare. La storia racconta del breve periodo di vita di quattro giovani.

Nel frattempo, si laurea in Medicina a Innsbruck, nel Tirolo settentrionale e si specializza in traumatologia e ortopedia all’Ospedale di Monaco.

La giovane ha un profilo privato su Instagram, dov’è seguita solo dagli amici più stretti.

Fino a pochi mesi fa lavorava come medico a Monaco di Baviera, in Germania.

La terribile scomparsa dei genitori

Madè è molto legata ai genitori, specialmente alla madre, che sentiva quotidianamente.

Dal 4 gennaio 2021, la vita della giovane è cambiata, quando è arrivata la notizia della scomparsa dei genitori.

Arrivata a Bolzano, ha raggiunto zia Carla, dove starebbe attualmente alloggiando. Non avrebbe avuto alcun contatto, invece, con il fratello Benno.

Sul dramma ha rivelato:

“Dono così addolorata all’idea di aver perso la mia mamma e il mio papà, a 26 anni, in un momento in cui stavo condividendo con loro la mia vita, ogni giorno.”

Madè ha ammesso di voler conoscere assolutamente la verità sulla scomparsa dei genitori, su come siano andate in realtà le cose.