Made in Italy, spoiler ultima puntata: la Appeal a rischio

Si conclude il 3 febbraio con una puntata ricca di soprese la fiction Made in Italy che racconta gli anni rampanti della moda italiana.

La miniserie tv di Canale 5 è giunta alla quarta puntata che andrà in onda come di consueto in prima tv il mercoledì sera.

Le avventure della giornalista Irene e degli iconici personaggi legati alla moda anni’70 torneranno dunque il 3 febbraio a partire dalle 21.20 sempre su Canale 5.

Se sei curioso di scoprire in anteprima cosa accadrà nell’ultima puntata di Made in Italy continua a leggere!

Made in Italy, trama ultima puntata: tra Irene e Davide nasce qualcosa

La fiction Made in italy ha ottenuto un grande successo come si sperava. Diffusa su Prime Video lo scorso anno, dal 13 gennaio è approdata in chiaro sulla rete ammiraglia della Mediaset.

Il palinsesto di canale 5 è sempre molto attento ai format che ottengono maggior consenso di pubblico. La mini serie si basa sulle avventure di una giovanissima e ribelle aspirante giornalista Irene Mastrangelo che desidera assimilare tutto quello che può del nuovo impiego alla rivista di moda Appeal.

La fiction è girata principalmente a Milano ma con riprese anche a Roma, in Marocco e a New York.

Nel prossimo episodio, quello conclusivo, vedremo Irene (Greta Ferro) sempre impegnata sul versante lavorativo e riuscire (forse) a raggiungere l’agognata svolta sentimentale.

L’occasione capiterà grazie ad una nuova iniziativa lavorativa: Beppe Modenese, imprenditore affermato, organizzerà un evento chiamato “Idea Como”.

la manifestazione ha come obiettivo il mettere in contatto i vari stilisti con i produttori di tessuti migliori sul mercato. Irene avrà il compito di accompagnare Rita Pasini all’evento.

In mezzo ali invitati la giornalista scorgerà Davide Frangi (Andrea Bosca), l‘affascinante uomo che aveva incontrato qualche tempo prima e con cui è chiaro che ci sia un feeling.

Tra i due le cose correranno veloci poiché dopo la cena insieme per Irene e Davide ci sarà un proseguo di serata in un hotel.

Anticipazioni del 3 febbraio: La Appel corre un grosso rischio

La vita alla Appeal per Irene e per tutti i collaboratori è sempre frenetica e ricca di sfide sempre stimolanti ma anche difficili.

Nel corso delle puntate la Mastrangelo ha avuto la fortuna di incontrare le maggiori personalità della moda italiana.

Gli iconici stilisti Missoni, Valentino, Armani (Raoul Bova) per citarne alcuni sono gravitati attorno alle storie della rivista di moda anni ’70.

Nell’ultimo episodio sarà la volta di Versace incontrato proprio ad “Idea Como”.

Le anticipazioni però ci rivelano che per la rivista Appeal non sarà per nulla un periodo felice: qualcuno trama nell’ombra per carpire i segreti della rivista e attuare una concorrenza.

Per Irene sarà allora l’occasione per volare fino a New York e cercare di aiutare la rivista con un servizio sul nuovissimo negozio Fiorucci.

Se sei curioso non resta che sintonizzare la tv su Canale 5 mercoledì 3 febbraio 2021 per l’ultima imperdibile puntata di Made in Italy.