Made In Italy, anticipazioni: trama e cast della fiction con Raoul Bova

Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova e attesissima fiction di Canale 5 con Raoul Bova e Margherita Buy, Made In Italy.

Dal 13 gennaio 2021, a partire dalle ore 21:25 circa, andrà in onda su Canale 5 la nuova fiction dal titolo Made In Italy.

Il prodotto racconta dell’incredibile esplosione della moda italiana, a Milano, negli anni ’70.

La fiction consterà di 4 puntate e vedrà protagonisti importanti nomi dello spettacolo italiano, come Raoul Bova. Scopriamo tutto!

Anticipazioni Made in Italy: la trama della fiction

Made In Italy vedrà narrata la storia degli stilisti italiani nel mondo, mediante gli occhi di Irene, il personaggio i cui panni sono vestiti da Greta Ferro.

Irene viene dal sud e ha bisogno di pagarsi gli studi. Per questo risponde a un annuncio di lavoro pubblicato dalla rivista di moda Appeal.

Il lavoro si rivelerà un vero e proprio trampolino di lancio per la giovane, che incontrerà anche Giorgio Armani, interpretato da Raoul Bova.

Il personaggio di Irene sarà un vero e proprio stratagemma per mostrare il mondo della moda con gli occhi di una giovane esterna al settore.

Anticipazioni Made in Italy: l’incredibile cast

Oltre che Raoul Bova e Greta Ferro, saranno presenti nella fiction anche Margherita Buy (Direttrice della rivista), Giuseppe Cederna (Armando Frattini), Sergio Albelli (Andrea Nava) e Stefania Rocca (Krizia).

E ancora Eva Riccobono (Antonia), Marco Bocci (John Sassi), Claudia Pandolfi (Rosita Missoni), Nicoletta Romanoff (Raffaella Curiel) e molti altri.

Non ci resta che darvi appuntamento per mercoledì, 13 gennaio 2021, alle ore 21:25 circa su Canale 5 con Made In Italy!