Made In Italy, anticipazioni 2′ puntata: Irene torna single e vola in Marocco

Made In Italy, anticipazioni 2′ puntata: Irene torna single e vola in...

Torna mercoledì 20 gennaio il prossimo appuntamento con la mini serie tv che racconta la nascita della grande moda.

Greta Ferro e Fiammetta Cicogna tornano negli episodi 3 e 4 della fiction Made in Italy e dovranno affrontare nuove sfide sullo sfondo dell’Alta Moda milanese.

Scopriamo cosa accadrà nella puntata del 20 gennaio di Made In Italy.

Made in Italy, 2′ puntata: Irene intervista Missoni ma Nava non è d’accordo

Per l’apprendista pubblicista Irene le sfide per tenersi il nuovo lavoro che tanto le piace e la gratifica continuano.

La Mastrangelo, interpretata da Greta Ferro, dovrà recarsi a Sumirago per prendere alcuni vestiti che servono per un servizio a casa dei Missoni.

Lì la ragazza prenderà un’altra iniziativa azzardata che le permetterà di intervistare in esclusiva per la rivista Appeal, proprio Ottavio Missoni (Enrico Lo Verso).

Non tutti gradiranno la sua intraprendenza però: il vice direttore Nava mostrerà tutto il suo disappunto.

Intanto anche per Monica (Fiammetta Cicogna) si presenterà un nuovo impegno di lavoro che riuscirà brillantemente a superare. La ragazza infatti riuscirà a trovare l’idea giusta per il servizio fotografico per bambini.

Spoiler episodi 5 e 6: Irene torna single e finisce a letto con John

La prima puntata della nuovissima fiction di Rai 1 prodotta da Raidue ed ideata da Camilla Nesbitt ci ha introdotto alla frenetica vita della rivista Appeal che segue da vicino le grandi sfilate di moda degli anni ’70.

In totale la fiction si compone di quattro puntate e nel corso della seconda Irene tornerà single dopo essere stata alla cena con la famiglia del fidanzato Luigi.

Il lavoro però sarà al primo posto nei suoi pensieri e la Mastrangelo volerà addirittura in Marocco per seguire un servizio per Lella Curiel affidatole da Rita Pasini (Margherita Buy).

Assieme a lei ci sarà John Sassi interpretato da Marco Bocci, con il quale la protagonista avrà una notte di passione. Durante il servizio però la modella che doveva essere ripresa non sarà disponibile perché ubriaca, ed Irene tornerà una soluzione.

Convincerà John a far lavorare al posto della modella Helena una cameriera ma purtroppo la sua idea non verrà apprezzata alla rivista.

Se non vuoi perderti nemmeno un episodio di Made in Italy non resta che sintonizzarti il mercoledì sera su Canale 5 a partire dalle 21.20 per una nuova puntata della fiction Made in Italy.