Maddie McCann, “E’ viva ma non ricorda nulla”: la scioccante rivelazione della medium e le indagini private

La piccola Maddie McCann è viva ma non ricorda nulla del suo passato. Ecco il messaggio della medium e le nuove indagini private

Le indagini sulla scomparsa della piccola Maddie McCann proseguono ma una medium ora rivela qualcosa di inaspettato.

Le indagini private

Nonostante le ricerche su questa piccola sino ad oggi, sembrano non aver portato a nulla – Mark Cranwell è stato incaricato a gestire l’Operazione Grange portando a casa più elementi possibili.

Con lui altri quattro agenti che lavoreranno a tempo pieno al fine di mettere insieme dettagli, documenti e una fine a questo misterioso caso che sembra non volersi risolvere.

Sono stati spesi tantissimi soldi per questa vicenda, non solo per le indagini ma anche per i voli e trasferte sino al Portogallo e per verificare gli avvistamenti nel Mondo: nonostante questo sono stati stanziati altre 300.000 sterline dal Ministero degli Interni per il proseguimento dell’indagine.

Ma ora una medium rivela qualcosa di inaspettato.

Il messaggio della medium

Ne stanno parlando tutti di Fia Johansson famosa come medium e per essere una collaboratrice diretta della Polizia, risolvendo casi complicati negli anni.

Secondo Fia Maddie è viva, sta bene ed è in Germania con una nuova famiglia che si prende cura di lei. Questa la sua rivelazione al Mea World Wide con una intervista esclusiva.

La piccola, sempre secondo questa medium, ritroverà i suoi genitori naturali per caso in futuro, non prima del 2024. Ma non sapendo di questa ricerca nei suoi confronti tutto sarà molto più difficile:

“so che non è morta, perché di solito comunicano con me…e non lo ha fatto”

Ha aggiunto inoltre che essendoci una indagine in corso di non poter rivelare altri dettagli, determinanti per andare a fondo della faccenda.

Kate e Jerry McCann hanno evidenziato più volte di non credere ai medium ma solo al lavoro di Scotland Yard. Ma Fia Johansson è molto conosciuta essendo una professionista e per la sua collaborazione con la polizia risolvendo casi complicati.