Maddie McCann, tutti i casi di sparizione legati a Christian Brueckner

Il caso di Maddie McCann è sempre più complicato, ma quali sono i casi di sparizione legati a Christian Brueckner?

Ci sono molti dettagli per il caso di Maddie McCann e il sospettato numero uno Christian Brueckner potrebbe aver rapito anche un terzo bambino.

Tutti i casi di sospetto su Christian Brueckner

Il sospettato numero uno per la scomparsa della povera bimba, diventato un caso conosciuto in ogni parte del mondo – potrebbe essere anche colpevole della sparizione di altri due bambini.

Sempre il Portogallo nel 1996 è sparito René Hasee: il piccolo aveva solo sei anni e si trovava sulla spiaggia di Algarve durante una vacanza con la sua famiglia in Portogallo. Il bimbo era tedesco e viveva a Elsdorf. L’ultima volta è stato visto correre davanti alla madre e al suo patrigno poi la sparizione.

Sono stati gli inquirenti tedeschi a contattare la madre del bimbo scomparso e informarla di questi ultimi sviluppi. A tutto questo si aggiunge anche la sparizione delal piccola Inga Gehricke in Germania nel 2015 – come raccontiamo in questo nostro articolo.

Ma chi è Christian Brueckner?

Al canale televisivo ZDF, l’ufficio federale tedesco ha sottolineato che l’uomo si trova in carcere per scontare la pena per un crimine di natura sessuale e altri per abusi su minori. I dettagli arrivano dal quotidiano tedesco Braunschweiger Zeitung, evidenziando che l’uomo sarebbe dietro le sbarre per aver stuprato una donna di 72 anni in Portogallo nel 2005. Lo stesso viveva in Algarve e svolgeva vari lavori, aiutando il suo stile di vita grazie a furti in complessi alberghieri e appartamenti aggiungendo anche lo spaccio.