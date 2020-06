Maddie McCann, tutti gli indizi su Christian Brueckner e sulla scomparsa della bambina

Maddie McCann è la bambina scomparsa mentre si trovava in vacanza con i suoi genitori. Christian Brueckener è il sospettato numero uno: ma quali sono gli indizi che hanno portato a lui?

Il profilo di Brueckner sembra essere legato al rapimento e alla morte della povera bambina scomparsa dal Portogallo, mentre era in vacanza con i genitori.

Secondo la testimonianza della ex fidanzata del sospettato numero uno, l’uomo avrebbe detto in data 2 maggio:

“Domani vado a Praia de Luz per un lavoro. È un lavoro terribile ma lo devo fare e cambierà la mia vita. non mi vedrai per un po’”