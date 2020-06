Maddie McCann, trovato in un video il nascondiglio di Brueckner: “Indizi importanti”

Ci sono altre novità sul caso complicato della piccola Maddie McCann con un video che evidenzia quale fosse il nascondiglio del sospettato numero uno.

La bimba è stata rapita nel 2007 e aveva solo tre anni. Da quel momento tantissime le indagini e le ipotesi su cosa potesse esserle accaduto: una tra tutte il sospettato numero uno Christian Bruekner che si trova in carcere per rispondere di altri reati.

Gli inquirenti hanno scoperto sino ad ottomila immagini e video che sono stati salvati su disco rigido oppure chiavette usb: l’oggetto è il nascondiglio segreto del sospettato numero uno. Secondo gli inquirenti al suo interno ci potrebbero essere indizi vitali che porterebbero alla risoluzione di questa annosa vicenda.

Il procuratore Wolters alla Tv australiana “60 Minutes” ha dichiarato:

“al momento non sono autorizzato a commentare questa notizia, quindi non sono in grado di dire se ci siano o meno immagini di maddie”