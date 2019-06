Maddie McCann, la svolta nel caso dopo tanti anni: ‘La polizia sospetta di un pedofilo straniero’

Maddie McCann e la svolta nel caso che gli investigatori sono sul punto di avere. Ecco cos’è successo e chi è il sospettato

Maddie McCann, gli investigatori sono ormai sicuri di essere quanto mai vicini ad una svolta nel suo caso, come riportato dal Metro.co.uk. La piccola è scomparsa il 7 Maggio 2007, all’età di tre anni, nel corso di una vacanza con la famiglia in Portogallo. Le indagini hanno ristretto il campo fino a “tangere” un uomo straniero che era in Algarve quando Madeleine è letteralmente svanita nel nulla.

Il Correio de Manha parla del duro lavoro degli investigatori sul caso

Lo stesso giornale Correio de Manha afferma che gli investigatori stanno lavorando strenuamente per conoscere la verità dopo più di 10 anni dalla triste scomparsa di Maddie McCann.

“Si dice che la polizia stia esaminando un presunto pedofilo straniero che si trovava in Portogallo nel 2007. La Policia Judichiaria è stata raggiunta a Porto dagli ufficiali di Scotland Yard.

Inoltre si legge:

Si ritiene che sia il primo incontro faccia a faccia da quando il nuovo sospetto è venuto alla luce. Non è chiaro se siano noti i luoghi in cui si trova l’uomo”.

Insomma, per adesso nulla di certo solo sospetti.

Parecchia segretezza da parte degli investigatori riguardo il caso della piccola Maddie McCann

Una fonte ha anche rivelato alle pagine del Daily Mirror:

“Gli inglesi sono stati qui di recente, c’erano colloqui nell’ufficio della Policia Judiciaria. E’ tutto molto segreto, ma lo è sempre stato nel caso di Madeleine McCann. Solo la polizia sa chi è il sospetto”

I genitori della bambina hanno il diritto di avere giustizia

Insomma, un caso che ha davvero scosso la stessa Policia Judiciaria, tutto il Portogallo (quando, all’epoca, avvenne la vicenda) e addirittura tutto il mondo. Speriamo davvero che si possa giungere alla verità e che anche questi poveri genitori possano avere diritto alla giustizia per la loro piccola Maddie McCann.