Maddie McCann, “Crediamo sia morta”: chi è Christian Bruckner il sospettato numero uno per omicidio

Secondo gli inquirenti Maddie McCann potrebbe essere morta e non ci sarebbe più nulla da fare. Ma chi è il sospettato numero uno Christian Bruckner?

Maddie McCann è morta? Secondo gli inquirenti sì ed ecco chi è il sospettato numero uno ora sotto la lente di ingrandimento.

Chi è Cristian Bruckner?

Il sospettato numero uno per il rapimento e il possibile omicidio della bambina sarebbe un cittadino tedesco di 43 anni. La piccola aveva solo 3 anni quando è scomparsa nel nulla in quella terribile notte di maggio 2007 in Portogallo.

L’uomo, che si trova in carcere al momento, era già stato arrestato a Milano il 28 settembre del 2018. Un uomo condannato 17 volte per molti reati tra cui quello di stupro nei confronti di una donna americana. In quel frangente si trovava a Milano vicino al consolato tedesco quando gli uomini del Nucleo investigativo lo hanno riconosciuto.

Sulla sua testa pendeva un mandato di arresto internazionale, che era stato emesso nove giorni prima dal tribunale tedesco.

La polizia durante le sue indagini ha scoperto che l’uomo si trovasse in Portogallo – Praia de Luz – il giorno in cui la piccola Maddie è scomparsa nel nulla.

The Guardian ha raccontato quanto emerso e le forze dell’ordine avrebbero rinvenuto una conversazione telefonica particolare: Bruckner avrebbe parlato con qualcuno nelle vicinanze della casa dove Maddie dormiva, pochi minuti prima della sparizione.

Maddie è morta?

Il procuratore tedesco che indaga sul caso e su questo ultimo tassello ha dichiarato:

“pensiamo che Maddie sia morta”

La famiglia in queste ore spera di arrivare alla verità di quanto accaduto nel 2007 alla loro bambina, per quanto drammatica e agghiacciante.

Il Daily Mail ha evidenziato in un suo articolo che ci sarebbe una conversazione del sospettato numero uno con un amico, dove dichiara di

“sapere tutto sulla scomparsa di maddie”

Una serata a base di alcol e l’uomo avrebbe confessato di sapere tutti i dettagli dopo aver visto la foto della bimba in un pub. Il testimone ha raccontato i dettagli alla polizia.

L’uomo è indagato dalla Procura Tedesca per omicidio nei confronti della piccola, mentre i detective inglesi continuano ad indagare come caso di scomparsa.