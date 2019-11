La scomparsa di Maddie McCann è ancora un grande punto interrogativo, ma le parole di un poliziotto fanno insorgere genitori e non solo

Le ricerche per la scomparsa della piccola Maddie McCann continuano ma quanto detto in questi giorni ha spezzato il cuore dei genitori.

La sparizione della bambina

La piccola a quel tempo aveva solo tre anni ed è scomparsa mentre si trovava in vacanza con i genitori in Portogallo. Negli anni sono state fatte tantissime supposizioni che hanno portato a medium e al sospetto di uno dei più noti pedofili di tutti i tempi.

Non sono mancati i sospetti sui genitori e su una possibile morte improvvisa con occultamento del cadavere. Non ultimo una medium di fama internazionale che collabora a stretto contatto nella risoluzione dei casi più complicati, avrebbe detto che la piccola sarebbe viva ma senza memoria del suo passato. L’incontro con i genitori avverrà in futuro e lei è certa di questo, altrimenti avrebbe sentito la sua anima.

Ma quello che ha scatenato la polemica in questi giorni riguarda le parole di uno dei poliziotti, sullo spreco di denaro e risorse.

La parole del poliziotto

John Cozon è un ex ufficiale della Polizia britannico che ha polemizzato sull’indagine costata quasi 12 milioni di sterline:

“è una farsa…uno spreco di risorse…il più grande scandalo nella storia del met”

Dichiarazioni che hanno profondamente ferito i genitori della piccola e suscitato polemiche tra gli utenti vista la delicatezza della situazione.

La lettera aperta dell’ex ufficiale è stata inviata ai capi di questa inchiesta, invitando a chiuderla il prima possibile. I genitori hanno reagito duramente ma ringraziano tutti i poliziotti che stanno svolgendo questo lavoro al massimo delle loro forze.