Maddie McCan, svolta nel caso della bambina scomparsa: “Uccisa da Brueckner in Portogallo”

La bambina venne rapita quando aveva soltanto 3 anni mentre si trovava in Portogallo con i genitori.

Secondo il Procuatore, Maddie McCan non sarebbe mai arrivata in Germania. Non sembrano esserci più dubbi riguardo la tragica fine della bimba scomparsa nel 2007.

Maddie McCan è morta

Madeleine Mccan è morta: è la conclusione cui è giunta la Procura tedesca, che ha annunciato di avere prove concrete sul decesso della bambina.

I Procuratori non hanno ancora rivelato le circostanze del decesso. Secondo le ultime indagini, la piccola, sparita in Portogallo nel 2007, non sarebbe mai arrivata in Germania.

Il principale sospettato per l’omicidio resta Christian Brueckner, già in carcere a Kiel, in Germania, per droga e stupro.

Le prove contro Brueckner

Grazie ai registri telefonici, la polizia tedesca ha localizzato il 43enne Christian Brueckner vicino al luogo in cui Maddie è scomparsa il 3 maggio del 2007, in Portogallo.

Il 43enne aveva sempre negato di essere stato in Algarve l’anno della scomparsa della piccola Maddie.

L’uomo è sospettato anche di altri reati legati alla pedofilia. È sospettato di aver rapito anche una bimba tedesca, Inga, nel 2015.

All’età di 17 anni era già stato condannato a due anni di prigione per abusi sessuali su una bimba. Nel 2018 è stato arrestato a Milano, per lo stupro di una turista in Algarve, proprio dove era scomparsa la bambina, mai più ritrovata.

“Non posso condividere questo tipo di prova che abbiamo, non si tratta di elementi forensi, si tratta di nuovi elementi circostanziali che si aggiungono al lavoro teorico che illustrano quest’uomo come responsabile”

ha spiegato il procuratore.

Brueckner deve scontare ancora diversi anni di reclusione per la violenza su una donna di 72 anni.

Una volta fuori potrebbe iniziare per lui un altro processo, proprio sulla vicenda della bimba scomparsa in Portogallo nel 2007.

