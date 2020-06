Maddie McCann, lo stesso destino di Inga? Brueckner potrebbe uscire di prigione domani

Il caso di Maddie McCann diventa ancora più complicato, dopo il sospetto che Brueckner sia il colpevole della scomparsa della piccola Inga Gehricke.

Non solo la piccola Maddie McCann perchè ora le indagini portano anche alla storia complessa di Inga Gehricke, la bimba scomparsa il 2 maggio 2015.

La sparizione di Inga nel 2015

La piccola Maddie è sparita mentre si trovava in vacanza con i genitori nel 2007, mentre Inga Gericke è scomparsa in modalità analoghe il 2 maggio del 2015. Inga si trovava in vacanza con i genitori in Sassonia proprio a pochi passi da dove il sospettato numero uno ha acquistato una proprietà. Non a caso la piccola era stata soprannominata German Maddie dai media locali che hanno trattato il terribile caso.

Il quotidiano tedesco “Magdeburger Volksstimme” ha dato notizia attraverso uno dei suoi articoli che il sospettato numero uno per il rapimento e la morte di Maddie, fosse il proprietario di un terreno nei pressi del luogo dove è sparita Inga: la piccola di 5 anni stava cercando la legna nel bosco per poi fare un falò con altri bambini.

Brueckner esce di prigione domenica 7 giugno?

Ricordiamo che Brueckner si trova in carcere per scontare condanne legate a molti reati come spaccio di droga, stupro, pedofilia. Come si legge da il Corriere della Sera, l’uomo potrebbe essere rimesso in libertà domani come evidenziano i media tedeschi.

Sono stati gli avvocati a fare appello per illegalità verso la condanna e se dovessero farcela, avendo lui scontato due terzi della pena per droga, potrebbe uscire domani dal carcere.

In aggiornamento