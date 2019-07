Maddalena Vasselli, chi è la tentatrice di Temptation Island: si frequenta con Nicola Tedde?

Maddalena Vasselli durante Temptation Island 2019, ha messo in “discussione” Nicola Tedde. Il ragazzo infatti, dopo avere avuto modo di confrontarsi con lei ha anche deciso di interrompere la sua storia con Sabrina Martinengo, lasciandola nel corso del falò di confronto. Successivamente Nicola, ha voluto incontrare ancora la single, facendo intendere che tra i due la conoscenza sarebbe proseguita anche fuori. Stasera quindi, nel corso dell’appuntamento dedicato al “mese dopo”, scopriremo come è andata a finire tra i due.

Chi è Maddalena Vasselli? Lavoro, vita privata e curiosità

Ma chi è Maddalena Vasselli? La 33enne è nata a Roma. Ha un fratello che chiama amorevolmente “Giannetto” a cui è molto legata. La sua migliore amica è Gaia Lucariello, attuale compagna dell’ex calciatore Simone Inzaghi. Appassionata di moda, tiene molto alle sue amiche e lavora come rappresentante di una multinazionale.

La tentatrice è molto attiva sui social network dove condivide molti scatti in compagnia di amici e parenti. Attualmente single, in passato Maddalena ha avuto alcune relazioni molto importanti. Ha una figlia di 13 anni che ha avuto quando era giovanissima. Con il padre della bambina la Vasselli si era anche sposata ma il loro matrimonio non è andato bene. Qualche tempo addietro, ha avuto anche una relazione con Federico Manzolli, l’ex marito di Sabrina Ghio che – tra le altre cose – ha partecipato a Uomini e Donne come tronista (senza – tuttavia – trovare l’amore).

La 33enne oltre a lavorare in una multinazionale, si diletta anche come modella e indossatrice, per via del fisico mozzafiato. Questa estate ha deciso di affrontare una nuova avventura, partecipando alla sesta edizione di Temptation Island.

Il percorso a Temptation Island 2019

Maddalena Vasselli ha deciso di partecipare a Temptation Island 2019 per affrontare una nuova avventura. Durante i primi giorni, ha avuto modo di analizzare tutti i fidanzati, avvicinandosi molto a Nicola Tedde, fidanzato di Sabrina Martinengo. Tra di loro l’intesa è stato molto forte tanto che, in alcune occasioni, i due si sono commossi fino alle lacrime: hanno deciso di frequentarsi anche fuori? Lo scopriremo solo stasera!