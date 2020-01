La giacca si apre ed è senza reggiseno, Maddalena Corvaglia compie gli anni: la foto bollente

Maddalena Corvaglia, l’ex velina del bancone di Striscia la Notizia, provocante sui social, la bellissima showgirl mostra una foto bollente, i fan impazziti

La bellissima ed ex velina del Bancone di Striscia la Notizia è tornata a far parlare di se. Questa volta a metterla sotto la luce dei riflettori è proprio lei che con una foto sui social ha mandato in tilt i suoi fan.

Maddalena Corvaglia super provocante

Il tempo per la bellissima showgirl Maddalena Corvaglia sembra essersi fermato a qualche anno fa, eppure non è cosi. La sua bellezza e il suo corpo incantano ancora milioni di italiani. Infatti la giovane Maddalena, vanta sui social numerosissimi fans, che ancora oggi la seguono a distanza di anni dal suo successo.

Lo dimostra proprio il fatto che nelle ultime ore, la showgirl, ha pubblicato sui social una bellissima foto di qualche anno fa. Dalla foto si evince che la bella Maddalena era più giovane e più piccola, tanto da ricevere tantissimi apprezzamenti.

Corvaglia, la foto bollente su Instagram manda in tilt il web

La showgirl infatti a quanto pare si è imbattuta in una vecchia foto sua decidendo di renderla pubblica ai suoi fans. Ma la sua bellezza sembra essere immutata nel tempo riscuotendo da parte dei fan tantissimi complimenti. La foto infatti, pubblicata dalla bellissima Corvaglia, si evince la showgirl con un bellissimo giubbotto di pelle bianco e il seno scoperto. La foto in questione ha ricevuto tantissimi like e diversi apprezzamenti sia da uomini che da donne.

“Ma quanto è bona”, “Strepitosa”

“Quanta bontà”, “Eccitante”, “Bello scatto complimenti”, “Top”, “Ma quanto è bona”, “Strepitosa”, “Che femmina… troppo bona”.

Questi sono solo alcuni dei messaggi rivolti alla foto della Corvaglia, ma sono davvero in tanti che la pensano ancora cosi.