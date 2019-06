Maddalena Corvaglia irriconoscibile, l’ex velina cambia look: ‘Sembri un trans’ – Foto

Maddalena Corvaglia posta il suo nuovo look su Instagram: ‘Irriconoscibile’. Ecco lo scatto dell’ex velina

Maddalena Corvaglia, ‘irriconoscibile’ su Instagram.

L’ex velina bionda di ‘Striscia la Notizia’, nelle ultime ore ha pubblicato una foto in cui si mostra al pubblico con un look decisamente insolito, stravolgendo la dolcezza del suo viso con un ‘terribile’ caschetto moro.

Maddalena Corvaglia: ‘Sei irriconoscibile’

Sarà stato il caschetto, o la smorfia dell’ex velina di Striscia la notizia. Ma il suo nuovo look non è stato ben accolto dai suoi follower, i quali la descrivono lontana dalla sua bellezza naturale e super sensuale.

Forse presagendo una serie di commenti negativi, per prima l’ex Velina ha voluto ironizzare sulla foto pubblicata, accompagnandola con la seguente didascalia:

Che ne dite??? Naaaaaaaaaaaaaa… meglio bionda!!

Lo scatto, che ha ricevuto tantissimi like in poche ore, è stata presa letteralmente d’assalto dagli utenti, i quali hanno iniziato ad ironizzare sull’aspetto della Corvaglia, che come molti fanno notare, ‘sembra un’altra persona’.

E’ iniziato così la ‘toto somiglianza’ sul profilo della ex velina, la quale è stata ‘scambiata’ per la conduttrice Alda Deusanio, l’ex Moglie di Berlusconi Veronica Lario, la cantante Gianna Nannini e infine Vladimir Luxuria, l’ex parlamentare transgender e attivista LGBT.

Ecco cosa si legge tra i commenti dei fan, la quale quasi implorano la Corvaglia di togliersi quella ‘terribile parrucca mora’ che la invecchierebbe addirittura:

‘Come un taglio di capelli può imbruttire anche la più bella’

e ancora:

‘Sembri una vecchia!’

Ecco lo scatto pubblicato da Maddalena Corvaglia sul suo profilo Instagram. Voi che ne pensate? Le dona questo caschetto moro o la preferite bionda?