E’ ora di fare i conti in tasca a Madame: patrimonio e guadagno.

Ultimamente la nota cantante è al centro delle polemiche per colpa di un tweet.

Madame: pioggia di critiche per un tweet

Ieri 19 giugno la nota cantante si è lasciata andare ad un breve sfogo su Twitter, scrivendo:

“Se non hai ascoltato il disco o se non hai preso il cd o il biglietto o se non sai di che parlo, se non hai fatto NULLA x me non farmi alzare mentre mangio per una foto“

Ha concluso dicendo:

“Io sono Madame 24 h solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta di 19 anni“

La reazione della cantautrice, alla richiesta di un fan per scattare una foto insieme mentre lei stava mangiando, non è stata affatto gradita dal web.

In tantissimi l’hanno criticata per questo gesto, anche se dopo un po’ ha spiegato cosa realmente voleva dire.

Ovvero che non ha mai detto di no a un selfie, nemmeno in quell’occasione, ma tantissime persone non hanno rispetto quando chiedono una foto:

“Sono assolutamente sicura che un fan avrebbe aspettato che io finissi di mangiare”.

Molti hanno capito cosa realmente volesse dire altri invece non l’hanno perdonata per ciò che ha scritto su Twitter.

Madame è una ragazza giovane, bella e famosa, ma sai quanto guadagna? scopriamolo.

Madame, guadagno e patrimonio

Spesso non siamo a conoscenza della cifra esatta del patrimonio di artisti noti come Madame.

Lei ha avuto un successo a dir poco straordinario e calcolando le certificazioni d’oro e platino, si può fare una stima del patrimonio della cantante.

Secondo alcune indiscrezioni parliamo di una somma molto elevata.

Riguardo i guadagni, sappiamo che un artista per ogni cd in copia fisica venduto potrebbe percepire tra gli 1.17 e 1.60 euro.

Invece, per ogni canzone scaricata Madame riceverebbe tra gli 11 e i 16 centesimi.

Come abbiamo precisato in precedenza, non ci sono notizie certe o confermate dalla diretta interessata, ma sono solamente indiscrezioni.

Leggi anche –> Arisa e Andrea Di Carlo, la feroce lite sui social: intervengono anche alcuni vip