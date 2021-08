Il messaggio scritto sui social e dedicato al genere maschile ha davvero fatto infuriare il web, l’ennesima polemica che ha colpito la cantante.

Pochi mesi fa la cantante è stata al centro della bufera per uno sfogo diretto ai suoi fan, che si rivelano a volte inopportuni e insistenti nel chiedere una foto o un autografo.

Nelle scorse ore, Madame è finita nuovamente in una polemica molto più grande.

Ad andare soprattutto in escandescenza è stata quella parte dei social femminista estrema.

Madame ha scritto un messaggio dedicato agli uomini, un elogio che per via degli ultimi tempi vengono sempre descritti malamente: scopriamo cosa ha detto.

La cantante di Marea, più precisamente ha scritto:

“Farò un elogio agli uomini per ringraziarli della loro bellezza, della loro fragilità, della loro forza, del loro amore. Purtroppo, involontariamente, possiamo maturare una sorta di timore per gli uomini, il terrore a volte dei loro occhi, dei loro pensieri, ma far di tutta l’erba un fascio è sempre stato lo sport dei superficiali, gli uomini sono bellissimi, viva gli uomini, viva i loro corpi, viva le loro anime, a presto”