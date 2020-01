“Aiutatemi a trovare questa famiglia”, la foto spunta da un rullino dimenticato nella macchina fotografica acquistata

View this post on Instagram

[Mise à jour 05/01/2019] J'ai été contacté par une famille vivant à Rome qui reconnait leurs oncles et tantes sur ces photos… C'est grâce a vous, merci piur votre soutien, merci à @france3alpes et @ilmessaggero.it pour leurs articles… On organise la suite avec @quinzemetrecarre pour les rencontrer on aura encore besoin de vous je vous tiens au courant ! Si vous avez vu ma dernière vidéo, j'ai besoin de votre aide pour retrouver la famille qui est sur ces photos ! J'ai fait développer la pellicule qui restait dans l'appareil argentique qu'on m'a offert. En.partageant ce post peut être que quelqu'un reconnaitra ses parents, ou grands parents ou oncles et tantes … Si vous avez des infos vous pouvez me contacter directement sue Instagram ou par mail contact[at]thomasapp.fr #avisderecherche #photostrouvees #family #argentique