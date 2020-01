Macchina del Tempo, per l’astrofisico Mallet è possibile realizzarla

Un viaggio a ritroso con la macchina del tempo? Secondo un astrofisico il sogno di viaggiare nel tempo non sarebbe impossibile da realizzare

La macchina del tempo potrebbe presto diventare realtà: ecco come.

La macchina del tempo: sogno o realtà?

Secondo l’astrofisico Ron Mallet, la macchina del Tempo potrebbe non essere solo un sogno. Il ricercatore 74enne – che come evidenzia anche Il Messaggero ha dedicato la sua intera esistenza all’idea di viaggiare nel tempo – ha definito scientificamente realizzabile la macchina del tempo.

Il sogno dell’astrofisico, che lo ha spinto a muoversi nella ricerca scientifica, è quello di reincontrare il padre che lui ha perso quando aveva soltanto 8 anni.

Dopo la morte dell’amato genitore, Mallet iniziò a leggere La macchina del tempo di Wells. Un libro che, come lui stesso ha raccontato, gli ha cambiato la vita convincendolo che un viaggio temporale non sia un’idea del tutto folle.

L’ipotesi dello scienziato

Secondo lo scienziato, essendo il tempo influenzato dalla forza di gravità, che non è altro che una curvatura dello spazio, è possibile ruotare anche lo spazio.

Stando alla teoria della relatività, quello che si può fare nello spazio, quindi curvare e ruotare, è possibile farlo anche nel tempo.

Perciò, secondo Mallett, si può ruotare il tempo ad anello, per viaggiare nel passato e nel futuro, in un tunnel spazio-temporale.

L’astrofisico ha anche ideato un prototipo per dimostrare come un laser possa creare un fascio di luce che ruoti nello spazio e nel tempo. Mallet ha dato vita ad un’equazione che darebbe alla sua idea scientifica una base teorica. L’equazione consiste in un raggio laser che potrebbe funzionare come una macchina, consentendo di muoversi in direzione del passato.

Consapevole delle tempistiche e degli esperimenti che ancora saranno necessari, il prototipo avrebbe anche un altro “difetto”: quello di consentire il viaggio solo fino all’istante in cui la macchina è stata accesa, ma Mullet sembra comunque molto fiducioso.