Brasile, macchie di petrolio sulla costa: è allarme

Il Brasile torna alla ribalta della cronaca, perché attualmente sono comparse delle macchie di petrolio sulla costa

In Brasile non bastano gli incendi dell’Amazzonia, il petrolio ed il catrame stanno uccidendo molti animali soffocandoli. Stanno perdendo la vita uccelli vari tartarughe, cormorani e gabbiani che sono rimasti intrappolati dal greggio, che ha purtroppo invaso 1.500 chilometri di costa.

Il disastro ambientale della costa Nordeste del Brasile

Tutta la costa del Nordeste brasiliano è costellata da grandi macchie di petrolio che stanno contaminando spiagge e scogli. La cosa è avvenuta il 2 settembre, ma solo ora abbiamo le cifre e possiamo capire la dimensione del danno ambientale che è stato provocato alla fauna marittima. L’Istituto ambientale brasiliano IBARA, lancia l’allarme prima di venir chiuso da Bolsonaro. Tutte queste macchie di greggio ricoprono circa 1.500 chilometri ed hanno un’estensione di otto Stati: Rio Grande do Norte, Ceará, Piaui e Maranhão, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraiba.

Da dove arrivano gli idrocarburi?

Il catrame ed il petrolio non sono brasiliani, però ancora non si hanno notizie riguardo la provenienza. La sola certezza è che non siano prodotti Petrobras, dato che analizzati alcuni campioni, si può dire con certezza che queste sostanze non appartengono ai nitide Brasile. IBAMA comunica che

“Il materiale è stato scaricato in mare più di un mese fa nelle acque dell’Atlantico da una nave non identificata”.

Ad agosto c’erano state delle perdite dalla raffineria della Petrobras Abreu e Lima, ma quest’impianto è molto distante e si trova nel comune di Ipojuca, nel sud del Pernambuco. Questo ci fa capire che le sostanze possono arrivare esclusivamente solo dal largo.

Possibili soluzioni

La situazione è difficilmente gestibile, data la sua complicatezza. I tecnici però fanno sapere che nonostante la complessità della situazione, hanno tutto sotto controllo. Ci sono inoltre molti volontari organizzati in squadre, che cercano di salvare e recuperare gli animali. I social hanno un ruolo interessante, stanno facendo conoscere la situazione al mondo, facendo vedere le condizioni della costa e gli animali coinvolti.