M5S, manifestazione a Roma contro i vitalizi: più di 10mila in piazza

Una manifestazione da 10 mila dimostranti è stata quella organizzata oggi dal M5s. Insieme contro i vitalizi con slogan e cartelli.

“Insieme siamo una forza, no alle alleanze” questo uno dei cartelli presenti nella manifestazione a Roma del M5s.

A Roma da tutta Italia

Secondo gli organizzatori, sono stati circa 10 mila i partecipanti alla manifestazione organizzata a Roma dal M5s contro i vitalizi. Slogan e cartelli non sono mancati tra cui “Insieme siamo una forza, no alle alleanze” e tanti altri contro le caste. La manifestazione è partita da piazza Santi Apostoli nella Capitale.

La parola agli esponenti del movimento

Come si legge su TgCom24, Di Maio ha affermato durante la manifestazione:

“Chiediamo istituzioni all’altezza. E’ bello vedervi, io sono veramente emozionato di vedervi così tanti qui e vi dico che vi voglio bene, sempre di più”.

Di Maio ha continuato dicendo che, la manifestazione di oggi, è servita per chiedere delle istituzioni all’altezza dell’amore e dei valori che il movimento nutre per l’Italia. Uguali diritti e libertà per tutti, questo il desiderio primario.

Sul palco della manifestazione è intervenuto anche Bonafede, il quale ha affermato di non cedere alle provocazioni. Una manifestazione, quella di oggi, che a sua detta è servita per rivendicare un diritto ad essere il M5s. I parlamentari non devono pensare soltanto ai vitalizi ma essere i rappresentati dei cittadini.

Crimi, invece, ha affermato che quella del movimento è una rivoluzione gentile e che nessuno deve toccare ciò che ha fatto il movimento fino ad oggi. Sul palco ha portato, dati alla mano, quelli che per lui sono stati i traguardi raggiunti ad oggi: reddito di cittadinanza, spazza-corrotti, abolizione dei vitalizi e prescrizione. D’Incà ha sottolineato la sua presenza in qualità di portavoce del Movimento.

Nel corso della manifestazione, un inviato della trasmissione Mediaset, le Iene, Filippo Roma, è stato affrontato in malo modo da diversi manifestanti.