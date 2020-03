Davide Barillari è stato espulso dal Movimento unCinque Stelle. Il motivo è che avrebbe realizzato un sito internet che confonde gli italiani in merito al coronavirus.

Per Barillari il sito internet è stato soltanto un pretesto per mandarlo via.

Un sito fuorviante

Mancano poche ore all’espulsione del consigliere regionale del Lazio, esponente del M5S Davide Barillari. Il motivo della sua espulsione è la realizzazione da parte del consigliere di un sito web in cui affronta il tema del coronavirus, confondendo gli italiani. Barillari ha contestato l’accusa sostenendo, come si legge su Fanpage che il sito:

“contiene solo atti presentati in regione e informazioni sull’emergenza coronavirus”.

L’indirizzo del sito è saluteregionelazio.it, un url del tutto simile al canale ufficiale della Sanità del Lazio (salutelazio.it, ndr.). Il sito creato dal grillino è nato per fare controinformazione in modo libero e senza censure. L’obiettivo, a detta del suo creatore, era di raccontare la verità scomoda.

Un’accusa infondata

Per il consigliere si tratterebbe semplicemente di un pretesto. La sua espulsione, chiesta da Roberta Lombardi, capogruppo, arriverebbe in un momento in cui Barillari, secondo lui, era diventato scomodo al movimento per non essersi mai allineato con il pensiero di Zingaretti, dando, a sua detta, anche fastidio all’intero Partito Democratico.

Un lavoro, il suo, durato 10 anni, in cui sostiene di averci messo sempre l’anima ed il cuore, senza mai abbassare la testa. Le motivazioni della sua sospensione sono legate anche al fatto, secondo lui, che il Movimento Cinque Stelle è cambiato, perdendo l’onestà che era l’elemento fondamentale degli inizi.